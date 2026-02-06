Familjebehandlare till Stöd- och behandlingsenheten
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande / Socialsekreterarjobb / Alvesta Visa alla socialsekreterarjobb i Alvesta
2026-02-06
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande i Alvesta
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Förvaltningen Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Avdelningen för Individ- och familjeomsorgen består av fyra enheter; IFO team 1, IFO team 2, Boendestödsteamet samt Stöd- och behandlingsenheten. Avdelningen ansvarar för handläggning och verkställighet inom verksamhetsområdena barn (SoL och LVU) och vuxen missbruk (SoL och LVM), socialpsykiatri (SoL) och våld i nära relationer (SoL).
Stöd- och behandlingsenheten erbjuder stöd och behandling på hemmaplan och vänder sig till barn/ungdomar (0-20 år) och deras familjer. Som familjebehandlare kommer du att arbeta med barn och med familjer. Enhetens arbete är under utveckling och ligger i linje med ny socialtjänstlag. Stor vikt läggs vid att du bidrar till utvecklingen av ett förebyggande, jämställt och jämlikt stöd som är kunskapsbaserat och lättillgängligt, i linje med socialtjänstlagens intentioner.
Stöd och behandlingsenhetens lokaler ligger centralt i Alvesta.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en familjebehandlare då en av våra familjebehandlare går vidare till annan tjänst på enheten. På enheten arbetar familjebehandlarna uppdelade i olika team. Din primära målgrupp kommer att vara familjer som är i behov av stöd för att främja trygg anknytning och bidra till stärkt föräldraförmåga.
Vi arbetar utefter kunskapsbaserade metoder och meriterande är om du är utbildad inom ABC, Trygghetscirkeln eller annan relevant likvärdig metod. Du kommer att erbjudas kontinuerlig handledning. I arbetet förväntas du samverka med andra professioner.
Hos oss får du kollegor med bred kompetens och ett gott kollegialt stöd.Dina arbetsuppgifter
Familjesamtal, föräldrasamtal med systemteoretisk grund för att förbättra relationerna och kommunikationen i familjen.
Leda föräldragrupper för att stärka föräldrars förmåga att främja barns positiva beteende och skapa en trygg och fungerande vardag.
Stödja föräldrar i att förstå och möta sina barns känslomässiga behov, stärka anknytningen och bidra till att lägga grunden för en trygg utveckling.
Hjälp med rutiner och regler i hemmet för enskild familjer.
Viss kvällstjänstgöring ingår i tjänstgöringen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen i socialpedagogik, socionomexamen eller annan lämplig högskoleutbildning inom verksamhetsområdet. Det är meriterande om du gått utbildning i ABC och Trygghetscirkeln.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du är en trygg person med god personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du förväntas ha fallenhet att samarbeta med kollegor samt andra interna och externa aktörer. Vidare har du god förmåga att arbeta självständigt och är flexibel och stresstålig i ditt arbete. Vi söker en person som kan bidra till jämställt bemötande samt bidrar till att skapa en inkluderande miljö på sin arbetsplats.
Är du den vi söker, kan vi erbjuda dig en arbetsgrupp med engagerade och kompetenta kollegor, vid en arbetsplats med höga ambitioner när det gäller kvalitet, organisation och resultat.
Manuellt B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304602/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Kontakt
Avdelningschef IFO
Carola Johansson 0472-151 66 Jobbnummer
9726715