Familjebehandlare till stöd och behandlingsenheten
Kristinehamns kommun, Trygga barn i trygga familjer / Socialsekreterarjobb / Kristinehamn Visa alla socialsekreterarjobb i Kristinehamn
2026-07-31
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Är du en trygg och relationsskapande socionom som är redo att anta nya utmaningar? Vi på Stöd- och behandlingsenheten söker nu en familjebehandlare med inriktning förstärkt stöd till familjehem. Varmt välkommen med din ansökan!
Stöd och behandlingsenheten är en del av arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen. På enheten arbetar i dagsläget nio familjebehandlare och en samordnare på familjestödet, fyra personer i skolsocialt team, en familjerådgivare och tre kuratorer på familjecentralen.
Den här tjänsten är placerad på familjestödet och här arbetar vi med individanpassade stödinsatser som utgår från uppdrag och mål från socialtjänsten, öppna insatser utan beslut och med gruppverksamheter för föräldrar och barn. Uppdragen kan ha sin grund i relations- och kommunikationsproblem inom familjen, föräldrars/omsorgspersoners svårigheter i att förstå, bemöta och vägleda sina barn eller beteendeproblematik hos barn och unga. Tjänsten innebär också att erbjuda förstärkt stöd som en tidsbegränsad förstärkt insats till familjehem för att stärka familjehemmets omsorgsförmåga och förebygga sammanbrott.
I den här tjänsten erbjuder vi flextid och möjlighet till distansarbete för att bidra till en bättre balans mellan arbete och fritid. Andra förmåner är friskvårdsbidrag och tillgång till vår engagerade personalklubb som skapar gemenskap och energi året runt. Möjlighet till semesterväxling finns också. Du kommer till helt nyinvigda centrala lokaler där vi arbetar aktivitetsbaserat.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med att genom tillit och förtroende bygga relationer med de familjer du möter för att skapa förutsättningar för förändring. Familjebehandling sker på uppdrag från utredande socialsekreterare med bestämda förändringsmål eller på uppdrag utan biståndsbeslut.
Du bedriver ditt arbete i de miljöer som bedöms lämpligast vilket kan vara i samtalsrum, i hemmet hos våra familjer eller andra miljöer. Som vår nya kollega känner du både lust och inspiration att delta i en ständigt pågående utveckling av vårt arbete tillsammans med familjer och deras nätverk.
Du utformar en genomförandeplan för uppdraget och arbetar utifrån evidens- och kunskapsbaserade metoder, systemteoretiskt förhållningssätt samt andra metoder anpassade för familjernas behov.
Samverkan är en viktig del av uppdraget då det ofta finns behov av insatser från, och samordning med flera olika aktörer. Att involvera familjens nätverk är en naturlig del i ditt arbete för att öka barnens trygghet och skapa förutsättning för stöd till familjerna över tid. Insatserna kan innefatta kartläggningar, observationer, umgängesstöd och enskilda stödsamtal.
I arbetet ingår dokumentation i form av upprättande av genomförandeplaner och löpande journalföring.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har följande:
• socionomexamen
• utbildning och erfarenhet av arbete med familjebehandling samt erfarenhet av arbete med familjehem.
Vi ser det som meriterande om du har utbildning i Marte Meo, MAFI, PYC, Project support, ICDP, FFT eller grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg 1).
För att trivas och lyckas i rollen som familjebehandlare behöver du ha en god förmåga att skapa förtroendefulla och goda relationer. Du samarbetar bra med de personer du möter i arbetet, du lyssnar och kommunicerar på ett nyfiket och konstruktivt sätt. För att skapa trygghet hos de familjer du möter är det viktigt att du är trygg och stabil som person samt skiljer på det personliga och professionella.
Arbetet kräver vidare att du är flexibel och strukturerad där du tar ansvar, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Barnperspektivet är en självklarhet för dig att utgå ifrån i ditt arbete och det genomsyrar dina bedömningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
Vi ber dig som har socionomexamen samt andra utbildningar att bifoga detta i samband med ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-05 eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337714". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868)
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Trygga barn i trygga familjer Kontakt
Rekryteringskonsult
Alexandra Persson kommunen@kristinehamn.se Jobbnummer
10017120