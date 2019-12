Familjebehandlare till Spira och Duvnäs föräldrastöd - Stockholms kommun - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholms kommun

Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm2019-12-25Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Verksamheterna Spira och Duvnäs Föräldrastöd tillhör Socialförvaltningen i Stockholm stad och är stadsövergripande verksamheter.Verksamheten Spira är belägen på Södermalm och Duvnäs Föräldrastöd i Bredäng. Verksamheterna söker nu efter totalt tre familjebehandlare varav två med huvudsaklig placering vid verksamheten Spira och en med huvudsaklig placering vid Duvnäs Föräldrastöd.ArbetsplatsbeskrivningSpira är en anslagsfinansierad öppen mötesplats för adopterade barn och deras föräldrar. Till verksamheten, som är belägen på Södermalm, kommer adoptivfamiljer under föräldraledigheten. Barnen är oftast i förskoleåldern men kan även vara äldre. Till Spira kan familjen komma för att leka, fika, möta andra adoptivfamiljer och ge sitt barn möjlighet att träffa anda barn. Föräldrarna kan även få stöd och vägledning i föräldraskapet samt råd i adoptionsspecifika frågor. Gemensamt för alla adopterade barn är att de varit utsatta för separationer och ofta haft en svår start i livet, vilket tar sig uttryck på olika sätt. Det kan handla om känslighet vid övergångar, utvecklingsförseningar och samspelssvårigheter. I verksamheten uppmuntras samspelet mellan föräldrar och barn under lekfulla former.Duvnäs Föräldrastöd är en anslagsfinansierad öppenvårdsverksamhet för familjer med barn 0-10 år. Verksamheten erbjuder stöd med fokus på anknytning och samspel. Stödet innefattar samvaro med lek, föräldrasamtal och videometoden Marte meo. Verksamheten arbetar med målgrupperna familjehem, adoptivfamiljer och övriga familjer vilka får bistånd från socialtjänsten.2019-12-25Som familjebehandlare på Spira uppmuntrar du till samtal mellan föräldrar för att utbyta erfarenheter. Du fångar upp behov och ger råd och stöd kring teman som anknytning, separation, stressreaktioner, barns utveckling och språk. Du ger stöd inför inskolning till förskola och skola samt ger konsultation till förskola och skola. Viss gruppverksamhet kan förekomma. För att passa in här bör du ha ett intresse av att vara delaktig i att utforma och utveckla verksamheten.Som familjebehandlare på Duvnäs Föräldrastöd arbetar du självständigt med behandlingsarbete i varje familj. Du arbetar med en familj i taget. Arbetet är varierande och innebär att stärka barn och föräldrars samspel och anknytning. Samtalen har fokus på föräldraskapet. Rådgivning per mail och telefon förekommer samt konsultation till andra yrkesverksamma. Vid Duvnäs föräldrastöd arbetar fyra familjebehandlare som är ett väl inarbetat team varav en familjebehandlare även är gruppledare. I arbetet ingår kontinuerlig extern handledning. Verksamheten är HBTQ-certifierad.Du kommer bli anställd och ha ditt huvudsakliga uppdrag på en av verksamheterna, men bör vara öppen och flexibel att skifta fokus och roll för att kunna arbeta vid bägge verksamheterna.Din bakgrund och kompetensVi vill att du som söker har:- Socionomutbildning, specialpedagogutbildning, socialpedagogutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig- Familjeterapeutisk utbildning, steg 1 eller likvärdig utbildning.- Flerårig erfarenhet av arbete med barnfamiljer och familjebehandling.Det är meriterande med utbildning i Marte-meo-metoden eller om du har annan anknytningsorienterad utbildning. Vi ser även det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med adopterade barn och familjehemsplacerade barn, anknytnings- och samspelsstöd och kunskap om trauma och separationer.Personliga förmågor och färdigheter:Som person är du lugn och stabil och du är trygg i din yrkesroll. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar och planerar ditt arbete och driver dina processer vidare. Din reflektionsförmåga är hög och du löser olika frågeställningar på ett konstruktivt sätt. Du arbetar bra med andra människor men kan också arbeta självständigt. Din förmåga att kunna etablera långvariga och positiva relationer är god, liksom att etablera kontakt med människor i behov av stöd. Du har ett flexibelt synsätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.ÖvrigtResor i tjänsten inom Stor-Stockholm kan förekomma.Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och att du vill bli en av oss!Varmt välkommen med din ansökan!Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast, efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-01-08Stockholms kommun5019289