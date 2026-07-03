Familjebehandlare till socialtjänstens öppenvård
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Socialsekreterarjobb / Bräcke Visa alla socialsekreterarjobb i Bräcke
2026-07-03
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I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du kan förändra liv, stärka familjer och bidra till en tryggare uppväxt för barn och unga? Då kan tjänsten som familjebehandlare på öppenvården i Bräcke kommun vara rätt för dig!
Vi söker nu en driven och engagerad familjebehandlare som vill vara med och skapa hållbar förändring. Som familjebehandlare i Bräcke kommun arbetar du nära barn, unga och deras familjer i behov av stöd och förändring. Arbetet bedrivs utifrån evidensbaserade metoder och beprövade erfarenheter. Innehållet i behandlingsarbetet är individuellt anpassat utifrån barnet och familjens behov och formas tillsammans med familjen utifrån uppdraget. Arbetet innefattar även insatser och stöd kopplade till våld i nära relation. Vi arbetar både i team och enskilt. Du möter familjer både i deras hemmiljö och i våra lokaler och arbetar med fokus på relation, trygghet och utveckling. Målsättning är att öka skyddsfaktorerna, minska riskfaktorerna och att familjerna så långt som möjligt ska få stöd och hjälp i sin hemmiljö. En viktig del i detta är att involvera nätverket.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
• Arbeta behandlande och stödjande med barn, unga och deras föräldrar
• Genomföra strukturerade samtal, insatser och uppföljningar
• Stärka föräldraförmåga och kommunikation i familjen
• Arbeta mer praktiskt och konkret där det finns behov av familjebehandling med mer pedagogisk inriktning.
• Samverka med skola och andra viktiga aktörer
• Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande riktlinjer
Som familjebehandlare blir en viktig del i ett sammanhang där du inte står ensam, utan arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi fokuserar på att stärka och anpassa vårt arbete i linje med den nya socialtjänstlagen. Det betyder att du kommer få vara med och utveckla enhetens arbete med bland annat ett mer lätt tillgängligt stöd
Är det här du?Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Utbildning och erfarenhet inom evidensbaserade insatser är meriterande
• Har ett professionellt, tryggt och empatiskt förhållningssätt
• Är strukturerad, flexibel och har god samarbetsförmåga
• B-körkort är ett krav, då det ingår resor i tjänsten
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför anställning begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Ev.provanställning tillämpas i 6 månader.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer (förutom under perioden 15 juni -10 juli) och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen passerat, så vänta inte med din ansökan.
Maja Jemtbring nås fram till 11 juni
Marie-Louise Hillergren nås fram till 10 juli
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-15-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460), http://www.brackenasta@bracke.se
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Gruppledare öppenvården
Marie-Louise Hillergren marie-louise.hillergren@bracke.se 0693-16165 Jobbnummer
9990771