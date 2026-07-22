Familjebehandlare till skolsocialt team
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2026-07-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära barn, unga, skola och vårdnadshavare för att elever ska ha en fungerande skolsituation med stärkt skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. Målgruppen är elever i årskurs F-9 med upprepad skolfrånvaro, som riskerar att inte uppnå målen i skolan. Som familjebehandlare i vårt skolsociala team (SST) arbetar du i en samverkansmodell mellan skola och socialtjänst.
Tjänsten är ett vikariat till och med maj 2027, med eventuell möjlighet till förlängning.
Det skolsociala teamet ingår i området Barn och unga förebyggande och främjande, som är en del av socialtjänsten inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Området består av tre enheter, en med mottagningsgrupp, socialsekreterare hos polis samt SSPF- koordinator, en med fritid och parklek och en enhet bestående av SST, familjebehandlare på föräldramottagning samt fältassistenter. Området har en områdeschef och tre enhetschefer.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta där din kompetens gör konkret skillnad. Vi erbjuder även:
En introduktion anpassad efter dina behov och förutsättningar.
Ett engagerat team med familjebehandlare, specialpedagog och skolpsykolog som arbetar nära varandra.
Möjlighet att utveckla det skolsociala arbetet tillsammans med kunniga kollegor.
Arbetsplatsen är belägen i öppna moderna kontorslokaler på Fleminggatan 4, med kort promenadavstånd till T-centralen.
Vi tillämpar flexibel arbetstid, sommararbetstid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som familjebehandlare i det skolsociala teamet arbetar du med elever i årskurs F–9 som har upprepad eller långvarig skolfrånvaro. Målet är att fler barn ska kunna återvända till skolan, utvecklas och nå sina mål.
I rollen ingår bland annat att utifrån familjens behov:
arbeta i team tillsammans med tre andra familjebehandlare/skolsocionomer, specialpedagog och en skolpsykolog
ge behandlingsstöd till barn och vårdnadshavare
ansvara för ett strukturerat förändringsarbete mot uppsatta mål
stärka relationer, kommunikation och fungerande rutiner i familjen
ge psykoedukation och stödja social aktivering när det behövs
samordna insatser tillsammans med skola, hälso- och sjukvård och andra viktiga aktörer
arbeta kunskapsbaserat utifrån teamets arbetsmodell
bidra till att utveckla det skolsociala teamets arbetssätt.
Du arbetar självständigt och i nära samarbete med de andra professionerna i teamet och med skolan. Tillsammans med familjebehandlare, specialpedagog och skolpsykolog arbetar ni mot det gemensamma målet att varje elev ska få förutsättningar att lyckas i skolan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
Arbetat med målgruppen föräldrar, barn och ungdomar
God kännedom om socialtjänstens arbete med barn och ungdomar
Vi ser det som meriterande om du har:
Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1-utbildning)
Samt om du har erfarenhet av arbete:
som familjebehandlare
med barn och unga med problematisk skolfrånvaro.
med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
preventivt arbete
med BBIC, Komet, ABC.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och följande personliga förmågor och färdigheter: Som familjebehandlare i SST är det av stor vikt att du kan arbeta transparent, självständigt och flexibelt. Tjänsten ställer höga krav på samarbetsförmåga då den innefattar många kontakter med såväl interna som externa samverkanspartners samt de barn, ungdomar och familjer du jobbar med. Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll och har en förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Genom ditt engagemang skapar du förtroende och bygger relationer.
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. Här kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
100 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Socialtjänstavdelningen Kontakt
enhetschef
Emma Vikberg emma.vikberg@stockholm.se 08-50808433 Jobbnummer
10009413