Familjebehandlare till skolsociala teamet i Skarpnäck
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2026-06-16
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Vi söker nu familjebehandlare till det skolsociala teamet i Skarpnäck. Hos oss får du arbeta i ett engagerat sammanhang tillsammans med kollegor som har ett starkt engagemang och en tydlig vilja att göra skillnad i människors liv.
Välkommen till oss
Vi tillhör Avdelningen för individ- och familjestöd och arbetar familjeorienterat. Det innebär att vi ser till hela familjesystemet och strävar efter en samlad och samordnad behovsbedömning. Våra enheter samverkar nära och arbetar tillsammans utifrån vad som blir bäst för varje familj. Under hösten kommer ett nytt område vara under uppbyggnad där bland annat skolsociala teamet (SST) kommer ingå.
Vi erbjuder
Vi är en avdelning med hög trivselfaktor och ett stort utvecklingsfokus. Eftersom avdelningen består av flera enheter med olika inriktning är vi generösa med kollegialt lärande. För oss är det viktigt att kunna erbjuda hög kvalitet av olika insatser till barn, unga och deras familjer samtidigt som vi alltid strävar efter att bli bättre på det vi gör.
Din roll
Som familjebehandlare i det skolsociala teamet i Skarpnäck kommer du vara en del av ett team under utveckling. För närvarande består teamet av tre medarbetare men vi ska utifrån omställningen till ny socialtjänstlag utöka för att kunna möta behoven. Teamet kommer arbeta med helheten, dvs både insatser med och utan behovsprövning.
Målgruppen är elever från förskoleklass till årskurs 9, insatsen är frivillig och uppdragens syfte och mål är att förbättra elevers närvaro och måluppfyllelse i skolan samt stärka deras psykiska hälsa/mående och relationer i familjen. Utformning och upplägg görs tillsammans med elev, föräldrar och skola och anpassas individuellt med en tydlig plan som följs upp regelbundet.
Vi söker dig som kan arbeta drivande, transparent, självständigt och flexibelt. Rollen innebär ett stort eget ansvar och den ställer höga krav på god samarbetsförmåga. I arbetet ingår att ha många kontakter parallellt samtidigt som ett smidigt och välfungerande samarbete mellan skolan, hemmet och socialtjänsten ska upprätthållas. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, andra enheter inom avdelningen och med skolorna.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst söker vi dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1.
God kännedom om både skolans och socialtjänstens arbete.
Erfarenhet av arbete med förändringsarbete i familjer och kunskap kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.
Det är meriterande om du har:
Kunskap om HBTQI frågor.
Erfarenhet av organisationsutveckling
Innan anställning hos oss kan bli aktuellt kommer du att behöva uppvisa ett aktuellt utdrag ur polisen belastningsregister.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Skarpnäcks torg 7 (visa karta
)
128 33 SKARPNÄCK Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Familjestödet Kontakt
Enhetschef
Tove Lindqvist tove.lindqvist@stockholm.se 08-50817350 Jobbnummer
9966501