Familjebehandlare till skolsociala team
2025-12-08
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Under 2025 har fyra skolsociala team startats i Sundsvall.
De skolor som i dagsläget har skolsociala team är Höglunda, Haga, Bergsåker samt Sundsvalls Gymnasium, Västermalm. De skolsociala teamen består av två medarbetare: en från barn- och utbildningsförvaltningen och en från individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nu söker vi två nya medarbetare som kommer att tillhöra individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Du och din kollega från barn- och utbildningsförvaltningen kombinerar er kompetens för att stötta elever, familjer och skolor, med skolorna som huvudsaklig arbetsplats.
Vi erbjuder friskvårdsförmåner, såsom årskort på gym, tillgång till skidspår på Södra berget samt kommunens fritidsanläggningar.
Så här bidrar du i rollen som familjebehandlare:
I rollen som familjebehandlare inom det skolsociala teamet arbetar du förebyggande och med tidiga insatser för att öka skolnärvaron och stärka elevers möjligheter att nå sina utbildningsmål inom grundskolan. Arbetet sker i nära samverkan med skolor, socialtjänst, vårdnadshavare och andra aktörer. Fokus ligger på att ge stöd till eleven, familjen och skolan, både individuellt och i grupp.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
Samordna det stöd eleven får från olika aktörer.
Erbjuda psykosocialt stöd, motiverande samtal, social träning och hjälp att skapa struktur i vardagen.
Stötta och vägleda vårdnadshavare.
Arbeta förebyggande och främjande på individ- och gruppnivå, exempelvis genom utbildningar för föräldragrupper, kompetensutveckling för skolpersonal eller aktiviteter för elevgrupper.
Tillsammans med de andra teamen fortsätta utveckla arbetet med de skolsociala teamen.
Din kompetens och erfarenhet:
Du som söker är socionom, beteendevetare eller har en annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete samt av arbete inom socialtjänsten.
Meriterande kvalifikationer:
Vidareutbildning inom systemteori eller KBT
Som person är du flexibel, positiv och engagerad, och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har god personlig mognad, vilket innebär att du är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv. Du kan skilja mellan det personliga och det professionella. Du har en god empatisk förmåga, är lätt att samarbeta med och har en nyfiken och utforskande hållning.
För att arbeta hos oss behöver du ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
