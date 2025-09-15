Familjebehandlare till skolsociala stödteamet
Strängnäs kommun, Stöd och Insats ungdom / Socialsekreterarjobb / Strängnäs Visa alla socialsekreterarjobb i Strängnäs
2025-09-15
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Stöd och Insats ungdom i Strängnäs
Tillsammans gör vi varandra bättre!
Strängnäs kommun skall prioritera tidiga och samordnade insatser för barn och unga som en del i en social hållbarhet och arbetet med trygghet. Kommunen skall arbeta uppsökande mot barn, unga och deras vårdnadshavare på deras egna arenor samt skapa förutsättningar för barn och unga med omfattande och komplexa behov att vara delaktiga i samhället, på fritiden och i skolan/förskolan på lika villkor som andra barn. Nära samverkan mellan olika aktörer, inklusive hälso- och sjukvården är en förutsättning för att lyckas med det uppdraget.
Organisatoriskt tillhör Skolsociala stödteamet enheten Stöd och insats ungdom på socialkontoret och är ett av fem team på Stöd och insats ungdom. Du blir kollega med glada arbetskamrater som trivs på sitt arbete, här arbetar familjebehandlare, ungdomsbehandlare, ungdomsvägledare och samordnare. Vi har ett systemiskt förhållningssätt, arbetar nätverksinriktat och tror att de vi möter är de som sitter på lösningarna till hur man bäst når en förändring i sitt liv. Vi fungerar som igångsättare, inspiratörer och bollplank i arbetet med de individer och familjer som vi stödjer. Vi arbetar systematiskt utifrån evidensbaserade metoder för att vidmakthålla beteenden som är gynnsamma för barnet/ungdomen.
Tillsammans arbetar alla på enheten för att bidra till våra övergripande mål: Förbättra skolnärvaron, öka psykiskt välmående, minska kriminalitet och minska droganvändandet hos Strängnäs ungdomar. Du blir en viktig del i helheten!
Vi söker nu, till ett föräldravikariat, en familjebehandlare till skolsociala stödteamet! Vikariatet löper på fram till och med december 2026.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Skolsociala stödteamet består av tre medarbetare med uppdraget att bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, elever och föräldrar/nätverk. Vi arbetar utifrån målsättningen att:
* Främja skolnärvaro.
* Stärka föräldrars förmåga att vägleda sina barn.
* Öka samverkan mellan socialtjänst och skola
Du kommer att ingå i ett mobilt team där du åtar dig uppdrag när det finns ungdomar i grundskola som har behov av extra stöd för att få en fungerande skolgång. Stor del av arbetet kommer att utgå från kommunens grundskolor (kommunala och friskolor), men du kan även komma att jobba i ungdomens hemmiljö när det finns föräldrar som behöver stöd i frågor som rör barnens skolgång.
I uppdraget ingår även att vara stöd till personal inom skolan. Det är en förutsättning att du är flexibel och van att ta egna initiativ med flexibelt arbetssätt. Teamet arbetar ständigt med utveckling vilket innebär att du tillsammans med dina kollegor har möjlighet att driva egna processer med stora utvecklingsmöjlighet. Skolsociala stödteamet arbetar på organisatorisk-, grupp- och individnivå med tidiga och förebyggande insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* examen som socionom eller beteendevetare, alternativt har annan eftergymnasial utbildning på minst tre år som arbetsgivaren finner relevant.
* tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
* tidigare erfarenhet av att arbeta som familjebehandlare inom socialtjänst.
* god förmåga att uttrycka dig i svenska, i både tal och skrift.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande med:
* Utbildning i FFT.
* Utbildning i MI.
* Utbildning i TBA.
* Utbildning i föräldrastöd, ex FöS, KOMET och ABC.
* Utbildning i nätverksarbete.
* Erfarenhet av nära samverkan med förskola/skola.
* Kunskap inom NPF och psykisk ohälsa/psykiatri.
* Erfarenhet och kunskap om arbete med problematisk skolfrånvaro.
Vi sätter stort värde på personliga egenskaper. För det här uppdraget behöver du vara väl insatt i barn och ungdomars levnadsvillkor och vara extra bra på att skapa kontakt och bygga trygga relationer med denna målgrupp och deras föräldrar samt etablera samsyn och samverkan med andra aktörer, såväl interna som externa.
Du har förmåga att prioritera mellan flera olika arbetsuppgifter, är driven och tar egna initiativ. Du har förmåga att arbeta självständigt, men är också en lagspelare i teamet och på enheten i stort. Du är ickedömande och har en övertygelse om att beteenden går att förändra. Ditt bemötande kommer vara avgörande för hur du lyckas i uppdraget.
Urvalet sker efter ansökningstiden är slut. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Stöd och Insats ungdom Kontakt
Enhetschef
Anna Ekström anna.ekstrom@strangnas.se Jobbnummer
9507609