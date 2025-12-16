Familjebehandlare till SiS Sundbo
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU).
Arbetsbeskrivning
SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta söker familjebehandlare som vill vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor. Vår målgrupp är pojkar 16 - 21 år placerade enligt lagen om sluten ungdomsvård.
Institutionen har högsta till lägsta säkerhetsklassen och därför genomförs stora satsningar på både personaltäthet och arbetsmiljö för att öka trygghet och säkerhet för både ungdomar och personal. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
I rollen som familjebehandlare har du ett centralt ansvar för våra placerade ungdomars behandling. Familjebehandlaren ansvarar för att arbeta mot ungdomarnas biologiska familjer, släktnätverk och professionella nätverk med målsättningen att skapa delaktighet och samarbete som bidrar till positiva behandlingsresultat.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat familjeterapeutiska interventioner, psykoedukativa insatser, föräldrautbildningar samt deltagande i nätverksmöten och uppföljningar. I uppdraget ingår även tät kontakt med både ungdomar och behandlingspersonal på avdelning. Arbetet runt varje enskild ungdom bedrivs i teamsamverkan med psykolog, behandlingssekreterare, avdelningspersonal, sjuksköterska och lärare.
Familjebehandlaren ges möjlighet att till stor del själv utforma och planera arbetsdagen genom digital kommunikation, besök och hemmavistelser utifrån ungdomarnas behov. Handledning och möjligheter till vidareutbildning och att delta i myndighetsövergripande frågeställningar kommer att vara en del av arbetet.
Uppdraget är i dagsläget inriktat på pojkar placerade enligt lagen om sluten ungdomsvård, men målgruppen kan förändras över tid beroende på myndighetens uppdrag till institutionen.
Arbetstiden är förlagd till dagtid men det ingår att, vid behov, arbeta kväll någon gång/vecka. Resor i tjänsten kan förekomma.
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring.
Därför söker vi dig som har förmåga att bygga allians med ungdomar, familjer och nätverk. Du har en positiv människosyn och din drivkraft är att arbeta med människor i utsatta situationer. Du delar SiS värdegrund att vara en plats för förändring, och ditt bemötande och förhållningssätt genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet.
För rollen krävs en personlig mognad som bidrar till att du kan inge både hopp och förtroende, samtidigt som du har förmåga att lyfta fram det svåra i ungdomarnas familj och nätverk för att bidra till förändring. Du har en pedagogisk förmåga och kan agera positiv rollmodell i föräldraträningsutbildningar. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Ska-krav:
• Högskoleexamen som socionom eller annan beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Körkort B
Meriterande:
• Steg 1 psykoterapi eller motsvarande erfarenhet av familjearbete under handledning.
• Erfarenhet av att möta unga människor i en utsatt livssituation.
• Erfarenhet av behandling i låsbar miljö.
• Utbildning i KOMET eller annan form av familjebehandling
Anställning:
Som anställd inom staten har du enligt avtal vissa förmåner som till exempel 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder, lönetillägg vid föräldraledighet samt ett årligt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 18 januari 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Individuell lönesättning Så ansöker du
