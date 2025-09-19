Familjebehandlare till sektion för hemmabaserad familjebehandling
2025-09-19
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en familjebehandlare till gruppen hemmabaserad familjebehandling. Vi arbetar med familjer med barn i åldrarna 0-12 år med komplex psykosocial problematik som påverkar samspel och anknytning mellan barn och föräldrar.
Arbetet sker till största del i hemmet eller i barnets närmiljö och tillsammans med andra för familjen viktiga aktörer. Målet är en trygg och positiv relation mellan föräldrar och barn. Behandlingsinsatsen kan variera i intensitet och behandlarna är flexibla i var och när de träffar familjen.
I familjebehandlingen kan en eller flera delar ingå:
• Föräldra-/familjesamtal
• Praktiskt stöd
• Samspelsbehandling (t.ex. Marte meo)
• Traumabehandling (CPP och TF-KBT)
• Föräldrautbildning (t.ex. COS)
• Nätverksarbete
Vi har täta kontakter med några få familjer åt gången, ofta under en längre tid. Vi arbetar systemiskt och traumamedvetet, med fokus på trygg anknytning och familjens och nätverkets resurser. Genom att arbetet sker i hemmet blir barnen sedda och mer delaktiga. Det krävs stor följsamhet efter familjens behov, både avseende tider och tillgänglighet. Detta innebär således även ibland arbete utanför kontorstid.
Familjebehandlingen kan utföras självständigt eller i par. Alltid i nära samarbete med kollegor, samordnare och chef, med stor frihet att styra sina uppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av familjebehandling, gärna med fokus på familjer med barn i åldern 0-12 år. Du har erfarenhet av arbete med familjer med svår psykosocial problematik och är van vid att arbeta i nära samarbete med andra aktörer. Om du har fortbildning i relevanta metoder (exempelvis Marte Meo, COS, PYC, CPP, TF-KBT) inom området barn och familj är detta meriterande.
För att trivas i tjänsten som familjebehandlare hos oss krävs att du är flexibel, såväl vad gäller arbetets innehåll som arbetstider. Arbetet förutsätter att du är lyhörd för behov och önskemål hos de familjer du arbetar med, samt att du snabbt kan ställa om och anpassa dig efter omgivning och situation. Vi ser även att du som person är initiativtagande, uthållig och van vid att planera, prioritera och driva ditt arbete självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du är trygg i din arbetsroll och har förmågan att behålla fokus och agera även i svåra situationer.
Du kommer att ingå i en grupp med erfarna, kreativa och nyfikna familjebehandlare som strävar efter att fördjupa och utveckla det gemensamma behandlingsarbetet. Gruppen präglas av ett stort engagemang och ett stödjande, positivt och lärande klimat.
Du har god kunskap i svenska i tal och skrift och kan du några andra språk är det meriterande.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden. Dessa områden är Insats och Utredning. Sektionen "Hemmabaserad familjebehandling" som ligger under avdelning Insats söker nu en ny familjebehandlare. Sektionen kommer efter rekryteringen bestå av 11 familjebehandlare, en samverkanskoordinator, en samordnare och en sektionschef.
Hos oss erbjuds du introduktion, intern och extern handledning, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 februari 2026 eller efter ök.Övrig information
Förstaintervjuer är planerade till eftermiddagarna 15:e och 16:e oktober.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
