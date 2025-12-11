Familjebehandlare till Sandvikens Familjecenter
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter. Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Sandvikens Familjecenters verksamhet Familjebehandlingen är Individ- och familjeomsorgsförvaltningens öppenvårdsverksamhet för familjer med barn 0-20 år. På enheten erbjuds behandling med förändringsinriktade insatser på uppdrag av Individ- och familjeomsorgens utredande enheter för barn och unga.
Enheten har ett systemiskt och lösningsorienterat arbetssätt där vägen till framgång är via goda relationer och samarbeten med såväl familjen och familjens nätverk som med samarbetsparter så som skola, barn- och ungdomshälsovård, vuxenpsykiatri med flera. Familjebehandlingen har bred metodisk förankring och arbetar aktivt med utveckling för att säkerställa ett kunskapsförankrat och evidensbaserat arbetssätt. Enhetens uppdrag rymmer allt från kortare stödjande föräldrasamtal till längre och omfattande behandlingsinsatser som inkluderar hela familjen och deras nätverk. Vi arbetar med flera evidensbaserade behandlingsmetoder förutom traditionell familjebehandling.
På Familjebehandlingen arbetar 15 familjebehandlare tillsammans med behandlingssamordnare och enhetschef. Enheten har en blandning av erfarenheter och utbildningsbakgrunder, vilket vi ser som en styrka. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och hela arbetsgruppen är aktivt med i utvecklingen av verksamheten. Vi har ett gott och nära samarbete med våra uppdragsgivare, ett nära ledarskap och regelbunden extern handledning i grupp.
Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat semesterväxling, årsarbetstid, friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år och personal- och fritidsföreningen Pulsen.
Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat gäng där vi tillsammans arbetar för att utveckla familjebehandlingsarbetet inom ramen för Socialtjänstlagen med fokus på ett systematiskt förhållningssätt, nätverksarbete och anknytning.
För att lyckas och trivas i tjänsten är du en person som kan ta initiativ i sociala sammanhang. Du är bra på att skapa dialog och tillitsfulla relationer. Du gillar att samarbeta och har ett prestigelöst sätt gentemot andra. Du är en trygg och modig person som kan skilja på sak och person. Du kommunicerar tydligt och förtroendefull och anpassar ditt agerande och språk utifrån situation. Familjebehandlare är ett flexibelt yrke som kräver en förmåga att parallellt hantera olika former av problematik på ett lösningsorienterat sätt. Arbetet är ofta en kombination av enskilda samtal och familjesamtal i våra lokaler eller i familjernas hem. . I arbetet ingår dokumentation i form av löpande journalföring av behandlingsarbetet, skapa genomförandeplaner, behandlingsrapporter och slutrapporter.
Vi har årsarbetstid vilket innebär att du behöver kunna vara flexibel och kunna arbeta tidig morgon och/eller kväll om behov uppstår.
Är du en person som är bra på att locka fram människors vilja till förändring och kan finna utvecklingspotentialen hos individer och familjer är du rätt person för jobbet. Du är strukturerad, initiativtagande, flexibel och uthållig samt har en välutvecklad förmåga att skapa goda samarbeten med kollegor och samarbetspartners. Du kan lätt växla fokus för att lägga krutet där det bäst behövs för dagen och klarar av att i krävande situationer bibehålla struktur och målet i siktet. Stor vikt vid kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Enhetschef har ett nära ledarskap i vardagen tillsammans med behandlingssamordnaren, som ger tid för stöd till verksamheten för resurseffektiv och målorienterad behandling. Du kommer få tillgång till befintlig metodik via internt lärande och kollegial handledning men även via externa utbildningar i metoder som enheten behöver förstärka framledes.
Extern handledning är en självklarhet samt interna beredningar. Allt arbetet i verksamheten skall utgå från kunskaps- och evidensbaserad praktik.
Eventuellt kan provanställning komma att tillämpas för tjänsten.Kvalifikationer
Tjänsten ställer krav på högskoleutbildning som socionomexamen eller annan akademisk examen med beteendevetenskaplig grund som arbetsgivaren bedömer lämplig och B-körkort. Du ska också ha goda kunskaper i svenska, både tal och skrift samt god förmåga att använda dator och telefon i arbetet. Du behöver ha erfarenhet av arbete med barn/unga, föräldrar och familjer.
Meriterande är att ha någon av våra metoder som Signs of Safety, trygghetscirkeln, tryggare barn, trappan, funktionell familjeterapi samt erfarenhet av myndighetsutövande med barn och unga.
Det är även meriterande att ha kunskap om verksamhetssystem för journalföring och arbetsmodellen BBIC eller annan liknande utbildning.
ÖVRIGT
Fortlöpande urval till intervju under ansökningstiden kan bli aktuellt.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
