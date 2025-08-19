Familjebehandlare till Sandvikens Familjecenter
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Sandviken Visa alla socialsekreterarjobb i Sandviken
2025-08-19
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
Sandvikens Familjecenters verksamhet Familjebehandlingen är Individ- och familjeomsorgsförvaltningens öppenvårdsverksamhet för familjer med barn 0-20 år. På enheten erbjuds förändringsinriktade insatser på uppdrag av förvaltningens utredande enheter för barn och unga. Enheten har ett systemiskt och lösningsorienterat arbetssätt där vägen till framgång är via goda relationer och samarbeten med såväl familjen och familjens nätverk som med samarbetsparter, så som till exempel skola. Familjebehandlingen har bred metodisk förankring och arbetar med att säkerställa ett kunskapsförankrat och evidensbaserat arbetssätt. Enhetens uppdrag rymmer allt från kortare förebyggande och stödjande föräldrasamtal till längre och omfattande behandlingsinsatser som inkluderar hela familjen och deras nätverk.
På Familjebehandlingen arbetar 15 familjebehandlare tillsammans med behandlingssamordnare och enhetschef. Enheten har en blandning av erfarenheter och utbildningsbakgrunder, vilket vi ser som en styrka. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och hela arbetsgruppen är aktivt med i utvecklingen av verksamheten. Vi har ett gott och nära samarbete med våra uppdragsgivare, ett nära ledarskap och regelbunden extern handledning i grupp.
Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat semesterväxling, årsarbetstid, friskvårdsbidrag, - hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år och personal- och fritidsföreningen Pulsen.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Familjebehandlingens uppdrag är att stötta familjer så barn och unga får rätt stöd och omsorg för att utvecklas i positiv riktning, och ytterst för att undvika att barn och unga behöver placeras utanför sitt hem. Familjebehandlarna är uppdelade i två team, ett specialiserar mot ungdomsproblematik och skolfrånvaro, medan det andra teamets kompetens riktas mot föräldrastöd kring struktur och rutiner i hemmet. Akut krisstöd och initialt behandlingsarbete vid våld i familjer arbetar samtliga familjebehandlare med och vi har ett nära samarbete mellan teamen.
Familjebehandlare är ett flexibelt yrke som kräver en förmåga att parallellt hantera olika former av problematik. Teamen är i viss mån specialiserade men du förväntas vilja och kunna arbeta med olika typer av familjeproblematik på ett lösningsorienterat sätt då familjers behov många gånger är komplext sammansatt. Arbetet är ofta en kombination av enskilda samtal och familjesamtal i våra lokaler eller i familjernas hem. I arbetet ingår dokumentation i form av löpande journalföring av behandlingsarbetet, till exempel genomförandeplaner. Enhetschef har ett nära ledarskap i vardagen tillsammans med behandlingssamordnare, som ger tid för stöd till verksamheten för resurseffektiv och målorienterad behandling. Allt arbetet i verksamheten skall utgå från kunskaps- och evidensbaserad praktik.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan akademisk examen med beteendevetenskaplig grund som arbetsgivaren bedömer lämplig. Meriterande är att ha vidareutbildning i familjebehandlande metoder t.ex. som Signs of safety, Tryggare barn, nätverksorienterat arbete och Funktionell familjeterapi och flerårig erfarenhet av arbete med barn/unga, föräldrar och familjer.
Som familjebehandlare behöver du ha tålamod och ett pedagogiskt förhållningssätt. Vid stressfulla situationer kan du agera lugnt, kontrollerat och professionellt. Det innebär vidare att du är ansvarsfull, positiv och en tålig person med förmåga att sätta gränser. Flexibilitet är viktigt och att kunna hantera olika former av problematik i de familjer vi möter är ett måste för vårt arbete, Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du har även god samarbets- och relationsskapande förmåga. Som person gillar du att lära nytt och har ett nyfiket förhållningssätt. Du tar dig snabbt an och omsätter behandlingsmetodiska kunskaper till praktiskt arbete för att säkerställa evidensbaserat arbetssätt. Du kommer få tillgång till befintlig metodik via internt lärande och kollegial handledning men även via externa utbildningar i metoder som enheten behöver förstärka framledes. Är du en person som är bra på att locka fram människors vilja till förändring och kan finna utvecklingspotentialen hos individer och familjer är du rätt person för jobbet. Du är strukturerad, initiativtagande, flexibel och uthållig samt har en välutvecklad förmåga att skapa goda samarbeten med kollegor och samarbetspartners. Du kan lätt växla fokus för att lägga krutet där det bäst behövs för dagen och klarar av att i krävande situationer bibehålla struktur och målet i siktet. Stor vikt vid kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du kunna vara flexibel och kunna arbeta tidig morgon och/eller kväll om behov uppstår. Körkort är ett krav. Erfarenhet av arbete med barn och familjer är ett krav.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen kommer vi att tillämpa fortlöpande urval till intervju, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser. Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "89-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Sparrnäs Åsbrink maria.sparrnas.asbrink@sandviken.se 026-24 14 52 Jobbnummer
9464164