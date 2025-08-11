Familjebehandlare till öppenvårdsenheten ungdom och familj
2025-08-11
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Öppenvårdsenhet Ungdom och familj består av 20 medarbetare, familjebehandlare, alkohol- och drogterapeuter och Social insatsgrupp (SIG) samt behandlingssamordnare och enhetschef.
Enhetens målgrupp är ungdomar 13-17 år med deras familj och nätverk med omfattande social problematik där det ofta förekommer flera behovsområden. Verksamhetens primära uppdrag är att arbeta med familjers beteendemönster och relationer för att på sikt säkerställa ungdomars levnadsvillkor. Stor vikt läggs vikt att få familjerna och deras nätverk och andra aktörer delaktiga i förändringsarbetet. Som familjebehandlare ingår du i ett team med hela enheten som arbetar nära varandra och hjälps åt att driva processer framåt.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har enheten ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i vårt arbete. Vår enhet är HBTQI-certifierad och jobbar aktivt med ett inkluderande bemötande utifrån diskrimineringsgrunderna.
Just nu står vi inför spännande utmaningar utifrån implementeringen av nya socialtjänstlagen. Verksamheten har utökas med särskild kvalificerade kontaktpersoner och SIG-samordnare.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta med ungdomar och skapa en positiv förändring är det här ett jobb för dig.
Ditt uppdrag som familjebehandlare är att arbeta med ungdomar och familjers beteendemönster och relationer för att på sikt säkerställa ungdomarnas hemmiljö och levnadsvillkor. Du behöver ha ett systemiskt förhållningssätt och se helheten kring de familjer vi arbetar med. Att inkludera ungdomens nätverk är en framgångsfaktor i ditt arbete och av stor vikt för att lyckas hjälpa familjer att få till bestående förändringar och för att kunna stävja och/eller undvika placeringar.
Du behöver också god kunskap och kännedom om anknytningsmönster och hur detta påverkar föräldrar, ungdomen och övrigt nätverk i sina relationer. Du kommer att träffa ungdomar både enskilt och tillsammans med deras föräldrar och övrigt nätverk. Att ingå i större samverkans sammanhang är en vanligt förekommande arbetsuppgift där det både inkluderar att ibland ansvara för att hålla i dessa samtal och ibland delta mer som stöd till ungdomen och familjen. Arbetet sker både på arbetsplatsen men även i familjers hem eller i de miljöer där familjerna är trygga.
Som familjebehandlare jobbar du med gränsöverskridande samverkan. Stor vikt läggs vid att få ungdomen, familjerna och deras nätverk delaktiga i förändringsarbetet och att samverka med andra. Som familjebehandlare krävs att du dokumenterar ditt arbete i behandlingsjournal samt genomförandeplan.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar och familjer samt har kunskaper om systemiskt förhållningssätt, nätverksarbete och anknytning. Du behöver ha ett stort intresse och engagemang av att möta ungdomar i sin kontext och också ha förmåga och vana att inkludera ungdomens föräldrar och nätverk i arbetet.
Krav på dokumentationsvana. Det är meriterande att ha kunskaper om verksamhetssystemet Treserva och arbetsmodellerna Signs of Safety och BBIC.
Tjänsten ställer krav på socionomexamen, alternativt annan akademisk examen med t ex pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. (tex beteendevetare, socialpedagog, psykolog). Tjänsten kräver att du har B-körkort samt körvana. Du har också goda kunskaper i svenska, både tal och skrift samt god förmåga att använda dator och telefon i arbetet. Meriterande om du är flerspråkig.
För att lyckas och trivas i tjänsten är du en person som kan ta initiativ i sociala sammanhang. Du är bra på att skapa dialog och tillitsfulla relationer. Du gillar att samarbeta och har ett prestigelöst sätt gentemot andra. Du är en trygg och modig person som kan skilja på sak och person. Du kommunicerar tydligt och förtroendefullt och anpassar ditt agerande och språk utifrån situationen.
Ditt arbetssätt kännetecknas av att du planerar och organiserar ditt arbete väl. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder våra resurser på bästa sätt för att nå resultat. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt vid behov. Du är en person som ser möjligheter i förändringar!
Du förväntas arbeta flexibelt med stor tillgänglighet vid behov. Detta kan betyda arbete efter ordinarie arbetstid.
För den här tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer ENDAST att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
