Familjebehandlare till öppenvården barn och unga med signs of safety ansvar
Olofströms kommun / Behandlingsassistentjobb / Olofström Visa alla behandlingsassistentjobb i Olofström
2026-03-25
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olofströms kommun i Olofström
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Familjebehandlare till öppenvården
Öppenvården för barn och unga i Olofström söker en femte familjebehandlare till vårt team.
Vi arbetar med stödinsatser och förebyggande arbete riktat mot barn, unga och deras föräldrar. Vi tillhör samma enhet och samverkar nära med utredande socialsekreterare. Utifrån den nya socialtjänstlagen lägger vi ett tydligt fokus på tidiga och förebyggande insatser, inklusive biståndsfria insatser som inte kräver beslut.
Vi erbjuder en tjänst med tydligt innehåll och ett konkret utvecklingsuppdrag: du kommer att ha en nyckelroll i implementeringen av Signs of Safety inom hela enheten under det kommande året, och därefter ansvara för att hålla arbetssättet levande i vardagen.
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer och andra viktiga personer i barnets nätverk, baserat på uppdrag från utredande socialsekreterare. Målet är att stärka föräldraförmågan, stötta familjens egna resurser och lösa känslomässiga och beteendemässiga svårigheter i hela eller delar av familjen.
Insatserna är individuellt utformade utifrån familjens behov och utformas i samarbete med barnen, ungdomarna och deras föräldrar. Arbetet sker i öppenvårdens lokaler, i familjernas hem eller på annan lämplig plats.
Delat uppdrag - Signs of Safety
Tjänsten innebär ett delat uppdrag utöver behandlingsarbetet. Till hösten genomför enheten en implementering av Signs of Safety som gemensamt förhållnings- och arbetssätt. Du kommer att ha en central roll i detta arbete och ansvara för att:
- leda och samordna implementeringsprocessen i samverkan med enhetschef
- stödja kollegor i att tillämpa Signs of Safety i det praktiska utrednings- insats och behandlingsarbetet
- hålla arbetssättet levande i gruppen över tid, bland annat genom handledning, reflektion och fortlöpande kompetensutveckling
- Utbilda och introducera nya kollegor i metoden och arbetssättet
Oregelbunden arbetstid på kvällar och helger kan förekomma utifrån planeringen och familjens behov. Behandlingsarbetet utförs både självständigt och tillsammans med andra kollegor. Visst fält- och förebyggande arbete ingår i tjänsten.
Som familjebehandlare ingår det att göra genomförandeplaner och dokumentation i verksamhetssystemet Lifecare. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som socionom, beteendevetare eller socialpedagog, steg 1-utbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du förutsätts ha utbildning i signs of safety och praktisk erfarenhet av arbete enligt metoden.
Det är meriterande om du har:
- Vidareutbildning inom signs of safety tex utbildare utbildning, implementeringsutbildning eller signs of belonging
- erfarenhet av liknande arbete inom öppenvård eller annat socialt arbete med barn, unga och familjer
- erfarenhet av att driva implementerings- eller utvecklingsarbete i grupp
- kunskaper i och erfarenhet av evidens- och kunskapsbaserade metoder som tex. övergrepps specifik färdighetsträning, Trappan, COPE och ABC.
- erfarenhet från arbete med psykisk ohälsa, normbrytande beteende, skolproblematik eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättningDina personliga egenskaper
Du skapar förtroende och goda relationer, möter människor med respekt och nyfikenhet och är trygg i din yrkesroll. Du är tydlig, strukturerad och prestigelös, och har förmåga att reflektera och ta ansvar i komplexa situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. B-körkort krävs.
Löpande rekrytering tillämpas.
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/43".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0811) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och funktionsstödsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen
Sara Hermansson 0454-93204
9817607