Familjebehandlare till Öppenvården Barn och Familj
Vallentuna kommun / Socialsekreterarjobb / Vallentuna
2025-09-19
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du vara med och bidra till att främja barn och ungas välmående?
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
IFO öppenvård barn och familj bedrivs i kommunens egen regi och är en del av socialförvaltningens utföraravdelning. Inom öppenvården finns bl.a. familjebehandling, ungdomsbehandling och familjenära stöd. I arbetsgruppen finns även skolsocionomer och skolsocialt team. En av våra framgångsfaktorer är att all behandling finns samlat, vilket ger stora möjligheter till samordning av olika behandlingsinsatser. Vi arbetar på bistånd från socialtjänstens myndighetsavdelning och har ett nära arbete med socialsekreterarna.
Vi erbjuder även ett stort utbud av flera olika evidensbaserade metoder, insatser utan behovsprövning för barn, ungdomar och föräldrar samt förebyggande arbete för grupper och i samverkan. Här arbetar vi med ABC Barn och Tonår, KOMET Barn och Tonår, rePULSE, Hela Barn etc. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Arbetet är utåtriktat och innebär i stor utsträckning att du möter individen och familjen i deras egen miljö. Erfarenhet av att samordna insatser i klientarbete är betydelsefullt. Uppdraget innebär nära samverkan med andra professioner, både strategiskt och i det praktiska arbetet med klienter. Som behandlare arbetar du självständigt och ingår i olika team kring den enskilde. Du kommer att ingå i en flexibel, kreativ och positiv personalgrupp med många olika kompetenser och lång erfarenhet. Behandlingsarbetet baseras på ett systemteoretiskt förhållningssätt och har ett tydligt familjeperspektiv. Arbetet är mycket omväxlande och stimulerande men kräver förmåga att planera och prioritera för att klara arbetstoppar. Vi arbetar utifrån att inget är omöjligt förrän man försökt. Kvalifikationer
• Socionomexamen.
• Erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familj.
• Erfarenhet av dokumentation och journalföring.
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
• Erfarenhet av att samarbeta med olika verksamheter och instanser.
• B-Körkort
• Meriterande om du har utbildning i föräldrastöd och evidensbaserade behandlingsmetoder och program.
• Meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet. Dina personliga egenskaper
• Du är flexibel, tydlig, modig och kan fatta snabba beslut när det behövs samt kan ta olika roller som kan komma att krävas av dig i ditt arbete som behandlare.
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete utifrån verksamhetens mål och uppdrag.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och friskvård för personalen. Anställningen är en tillsvidare tjänst, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan bli aktuellt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Intervjuer kommer att hållas fortlöpande.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll. Alla som anställs för att arbeta med barn och ungdomar ska lämna registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du på polisens webbplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 12 oktober.
För mer information kontakta:
Elin Hall, Enhetschef, 08-587 855 89, elin.hall@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/
