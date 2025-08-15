Familjebehandlare till öppenvård familj (vikariat)
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Botkyrka Visa alla socialsekreterarjobb i Botkyrka
2025-08-15
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Socialförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Öppenvård Familj söker två familjebehandlare för ett vikariat under tiden vår kollega är föräldraledig.
Som familjebehandlare blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att ge stöd, skydd och utvecklingsmöjligheter till barn, vuxna och familjer med erfarenhet av våld. Med våld i nära relationer avses både fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld, liksom andra former av kontroll och kränkningar. Du möter personer i olika livssituationer och erbjuder samtalsstöd, rådgivning och praktiska insatser. I arbetet utgår du alltid från barnets perspektiv och upplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- genomföra behandlande samtal med vuxna och barn i familjer där våld förekommit
- arbeta med rådgivning och stöd, både med och utan biståndsbedömning
- erbjuda individuella insatser till vuxna med erfarenhet av våld i nära relationer
- samarbeta med interna aktörer inom kommunen och samverka med externa verksamheter och myndigheter
- dokumentera i journalsystemet LifeCare.
Du blir en del av en enhet med fyra arbetsgrupper och arbetar nära våra utredningsenheter. Vi strävar efter att möta varje familjs behov med ett samordnat stöd och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv samt arbetar enligt förhållningssättet Signs of Safety, med målet att etablera ett gemensamt arbetssätt i hela förvaltningen.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med fem kollegor som arbetar med familjer där våld förekommit. Vi ingår i enheten Öppenvård Familj som består av totalt tjugo medarbetare, varav två arbetsledare. Vårt arbete bygger på nära samarbete, där vi stöttar och lär av varandra för att ge bästa möjliga insatser till barn, vuxna och familjer. Just nu utvecklar vi våra arbetssätt för att ytterligare stärka samverkan med både interna och externa aktörer, med målet att skapa ett sammanhållet stöd för familjer i utsatta situationer.
Vi vill ge dig goda förutsättningar att både trivas och utvecklas i ditt arbete. Här får du tillgång till regelbunden extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling som stärker både din yrkesroll och personliga utveckling. Att arbeta i Botkyrka innebär också att du får verka i en mångkulturell kommun, där du utmanas och inspireras varje dag av mötet med människor från olika bakgrunder och livssituationer.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med både barn och föräldrar, såväl på individnivå som tillsammans med hela familjer.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden där våld i nära relation kombinerats med andra sociala problem.
- Erfarenhet av att arbeta utifrån systemteori.
- Erfarenhet av att tillämpa Signs of Safety.
- Erfarenhet av brottsofferstöd för våldsutsatta.
- Erfarenhet av att tillämpa kunskap om våldets påverkan på relationer, exempelvis genom kurser, vidareutbildning eller tidigare arbetsuppdrag.
- Grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1).
Som familjebehandlare behöver du vara strukturerad för att kunna planera och följa upp flera parallella ärenden. Arbetet kräver att du dokumenterar korrekt och i tid, samt att du kan prioritera när nya behov uppstår. Du behöver också vara trygg i din yrkesroll för att hantera möten med människor i kris och kunna fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Din stabilitet ger både familjer och samarbetspartners förtroende för dig och det stöd du erbjuder.
Ett relationsskapande arbetssätt gör det möjligt för dig att bygga tillit till både barn och vuxna, vilket är en central del av rollen. Genom att skapa förtroende kan du motivera till förändring och främja delaktighet i behandlingsarbetet. Som samarbetsorienterad arbetar du nära kollegor och samverkanspartners, där du bidrar med din kompetens och tar tillvara på andras erfarenheter för att tillsammans ge samordnade och effektiva insatser.
Välkommen med din ansökan!
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2025-08-15Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN/2025:00313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Patric Eriksson 0708891925 Jobbnummer
9460944