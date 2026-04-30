Familjebehandlare till Öppenvård barn och unga i Järva
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du förbättra levnadsvillkor för barn och unga och deras föräldrar i Järva? Välkommen till Järva - en stadsdel i framkant!
Välkommen till oss
Öppenvård Barn och unga 2 är en trivsam och utvecklingsinriktad öppenvårdsenhet som tillhandahåller biståndsbedömda behandlingsinsatser av hög kvalitet till barn, unga och deras familjer. Nu söker vi två familjebehandlare till två olika familjebehandlarteam: Familjeteamet i Järva samt Fokusteamet i Järva.
Familjeteamet i Järva erbjuder familjebehandling till barn och ungdomar som utsatts för våld, omsorgssvikt och relationskonflikter samt till de som har en stor frånvaro från skolan parallellt med olika former av psykisk ohälsa mm.
Fokusteamet i Järva är ett familjebehandlarteam med möjlighet till mer flexibla och intensiva behandlingsupplägg. Här möter du främst barn och unga som utsatts för våld och omsorgssvikt, samspelsproblematik och relationskonflikter.
Teamen erbjuder möjlighet till akuta och brådskande behandlingsinsatser samt krisstöd. I båda familjebehandlarteamen får du mycket erfarna kollegor med stort engagemang för barn och ungdomar och deras familjer. Arbetsgrupperna består främst av socionomer med vidareutbildning såsom grundläggande psykoterapiutbildning.
Vi erbjuder dig
Du kommer att få vara en del av en stor öppenvård som kännetecknas av trivsel, engagemang, hög kompetens och fokus på utveckling och ständiga förbättringar. Du får en viktig roll med stora möjligheter att ta eget ansvar och möjlighet att göra skillnad för dem vi möter.
I verksamheten finns bred erfarenhet och kunskap och stora möjligheter till kollegialt lärande och ett starkt kollegialt stöd i komplexa behandlingsärenden. Familjebehandlarna har extern handledning varannan vecka.
Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
I rollen skapar du behandlingsupplägg som är anpassade efter barn, ungdomars och föräldrarnas behov. Familjebehandlingen läggs också upp utifrån bestämda förändringsmål.
Du har ett tydligt barnperspektiv som genomsyrar ditt arbete och du lägger stor vikt vid att involvera barnen i behandlingen. Familjens behov styr vidare hur du planerar och förlägger arbetet. Det innebär att arbetet kan behöva bedrivas på tider och platser som passar familjen.
I rollen ingår även att använda kunskapsbaserade metoder samt att sträva efter ständiga förbättringar och utvärdering av ditt arbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Genomförd vidareutbildning i grundläggande psykoterapi (steg 1), systemisk familjeterapiutbildning eller annan vidareutbildning i behandlingsarbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande för tjänsten är:
Aktuell och dokumenterad erfarenhet av systemiskt familjebehandlingsarbete kring barn, unga och deras föräldrar, gärna i kommunal öppenvård.
Utbildning i Tryggare barn, Circle of Security och Tejping.
Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra i komplexa behandlingsärenden. Du har en god relationsskapande förmåga och samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar när situationen kräver det. För att trivas i rollen krävs att du gillar att utveckla ditt arbete både individuellt och tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Din ansökan
Vänta inte med din ansökan då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Öppenvård barn och unga Kontakt
Dick Moren, SACO 0850840622 Jobbnummer
9884029