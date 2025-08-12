Familjebehandlare till öppenvård barn och unga
2025-08-12
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som familjebehandlare inom vår öppenvård för barn och unga arbetar du med att ge stöd och skapa förändring i familjer som står inför olika utmaningar, till exempel omsorgsbrist, eget beteende eller kriminalitet.
Du erbjuder individuellt anpassad familjebehandling med målet att stärka relationer, förbättra kommunikationen och ge föräldrar verktyg för att själva kunna hantera framtida svårigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- planera, genomföra och följa upp behandlingsinsatser utifrån uppsatta mål
- arbeta både i familjens hem och i annan miljö utifrån behov
- samverka med socialsekreterare, familjens nätverk och externa aktörer
- dokumentera arbetet enligt gällande föreskrifter.
Som familjebehandlare i Botkyrka kommun arbetar du teambaserat med andra enheter och nära samverkan med andra aktörer internt och externt. Vi tar emot våra uppdrag från utredningsenheterna. Arbetet är flexibelt och kan ibland innebära kvällsarbete och enstaka helger.
Vi erbjuder dig
Hos oss möter du en engagerad och erfaren arbetsgrupp som tillsammans skapar en trygg och stödjande arbetsmiljö. Familjebehandlarteamet består av en arbetsledare och 13 kollegor som tar emot uppdrag från våra utredningsenheter. Vi har en god sammanhållning och arbetar teambaserat, med regelbundna gruppmöten, reflektionstid och både intern och extern ärendehandledning. Vår kultur präglas av samarbete, öppenhet och ett genuint engagemang för att skapa positiva förändringar för barn, unga och deras familjer. Vi arbetar med komplexa ärenden som ofta kräver kreativitet, uthållighet och förmåga att hitta lösningar i samverkan med både nätverk och samarbetspartners.
I rollen som familjebehandlare får du möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Vi erbjuder kompetensutveckling, handledning och ett introduktionsprogram som ger en trygg start i uppdraget. Just nu befinner sig verksamheten i ett spännande utvecklingsskede där du får möjlighet att bidra med dina idéer och erfarenheter för att utveckla vårt behandlingsarbete. Arbetet är varierande och ger utrymme för att arbeta både självständigt och i team, med stor möjlighet att påverka upplägg och insatser utifrån familjernas behov.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen eller en annan likvärdig akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Du har tidigare arbetat med familjebehandling och är trygg i att möta familjer i komplexa situationer där samverkan och relationsbyggande är avgörande.
Övriga krav:
- B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att dokumentera i Life Care.
- Erfarenhet av att arbeta enligt Signs of Safety.
- Erfarenhet av att genomföra motiverande samtal (MI).
- Erfarenhet av familjebehandlande arbete med familjer som har mindre barn.
- Vidareutbildning inom trauma, samspel eller anknytning.
- Yrkeserfarenhet som omfattar arbete med barns utveckling.
I rollen som familjebehandlare är det avgörande att du är trygg i din yrkesroll och kan behålla stabilitet även i komplexa och känslomässigt krävande situationer. Din trygghet skapar förtroende och bidrar till att både barn, föräldrar och samarbetspartners känner sig säkra i samarbetet med dig. Du har ett relationsskapande arbetssätt som gör att du snabbt kan bygga förtroende och skapa god kontakt med både barn, föräldrar och nätverk. Detta är en förutsättning för att tillsammans kunna arbeta mot uppsatta mål och nå varaktiga förändringar.
Som samarbetsorienterad arbetar du nära kollegor, socialsekreterare och externa aktörer. Du bidrar aktivt till en öppen och lösningsfokuserad dialog där allas perspektiv tas tillvara för att hitta de bästa vägarna framåt. Din lösningsorienterade förmåga gör att du kan analysera situationer, identifiera hinder och hitta alternativa arbetssätt när behov uppstår. Du ser möjligheter även i utmanande situationer och anpassar insatserna utifrån familjens unika förutsättningar.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
