Familjebehandlare till Öppenvård barn 0-17 år
Haninge Kommun / Socialsekreterarjobb / Haninge Visa alla socialsekreterarjobb i Haninge
2025-08-19
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen till vårt familjebehandlarteam!
I vår anpassning inför framtidens socialtjänst har vi infört en andra linjens socialtjänst i vilket Område Barn är ett av fyra områden inom IFO.
Inom vårt område möter vi de barn som har behov av samordnade och omfattande insatser som föregås av ansökan/anmälan - utredning - biståndsbeslut. Område Barn består av grupper inom utredning, familjehemsvård/kontaktverksamhet, öppenvård samt administrativa uppdrag och andra stödfunktioner. Varje grupp leds av en enhetschef och området som helhet av en områdeschef.
Enheten Öppenvård familjebehandling verkställer biståndsbedömda insatser i form av familjebehandling, familjepedagogiskt stöd, ungdomsbehandlare, RePulse, intensiv familjebehandling m fl. Enheten består av tre team, ett familjebehandlarteam, ett ungdomsbehandlarteam och ett intensivfamiljebehandlarteam, som arbetar för att barn och unga ska växa upp under goda levnadsförhållanden. Öppenvården står inför en spännande utveckling där insatserna formas i nära samarbete med andra viktiga aktörer på området i syfte att ständigt utvecklas och anpassa oss efter de behov vi möter hos barn och unga för att kunna erbjuda det bästa stödet. Som ett led i vår verksamhetsutveckling och omställning till nya socialtjänstlagen vill vi nu utöka teamet för familjebehandling och söker därför fyra familjebehandlare, två med specialkompetens våldsutsatthet hos barn och ungdomar och två med specialkompetens normbrytande beteende. Utökningen är ett led i att erbjuda insatser både utifrån biståndsbeslut men också kunna erbjuda råd- och stödsamtal till de familjer som på egen hand söker stöd utanför biståndsbeslut. Målsättningen är att komma in tidigt och arbeta med det som familjen identifierat som utmaningar och på så sätt förebygga att problemen växer.
Ditt uppdrag
Som familjebehandlare arbetar du på att genom tillit och förtroende bygga relationer med de familjer du möter för att skapa förutsättningar för förändring. Familjebehandling sker på uppdrag från utredande socialsekreterare med bestämda förändringsmål. Arbetet bedrivs i de miljöer som bedöms lämpligast, vilket kan vara i samtalsrummet, i hemmet hos våra familjer eller andra miljöer. Som vår nya kollega känner du både lust och inspiration att delta i en ständigt pågående utveckling av vårt arbete tillsammans med familjer och deras nätverk. Du utformar en genomförandeplan för uppdraget och arbetar utifrån evidens och kunskapsbaserade metoder, systematiskt förhållningssätt samt andra metoder anpassade för familjernas behov. Samverkan är en viktig del av uppdraget då det ofta finns behov av insatser från, och samordning med, flera olika aktörer. Att involvera familjens nätverk är en naturlig del i ditt arbete för att öka barnens trygghet och skapa förutsättning för stöd till familjerna över tid.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
- Socionomexamen, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Vidareutbildning motsvarande steg 1
- Erfarenhet av arbete inom familjebehandling med inriktning mot våldsutsatta barn och/eller normbrytande beteende
- Kunskap om BBIC
- Körkort är ett krav
Meriterande
- Erfarenhet av anknytnings- och samspelsbehandling
- Erfarenhet av personlig utveckling/egen terapi
- Kännedom om Signs of Safety
- Kännedom om eller erfarenhet av myndighetsutövning barn och ungdom
Din kompetens
Som medarbetare hos oss är det självklart att du värderar samarbete med andra, men även att du kan arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, barns utveckling samt följer med i aktuell forskning. Du har kunskap om arbetssätt och metoder som är relevanta för målgruppen barn, ungdom och familj. Du behöver vara redo att ta dig an komplexa uppdrag där du ser möjligheter och arbetar teambaserat för att skapa förändring. Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker kvalitet är viktigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i grupperna. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete.
Som medarbetare i Haninge kommun är vi måna om din arbetsmiljö och ser därför till att du är delaktig i de processer och de beslut som är kopplade till ditt vardagliga arbete. Vi arbetar ständigt på att Haninge kommun ska vara en arbetsplats där man trivs och därför välkomnas dina tankar och förbättringsförslag. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete värderar vi närhet till närmsta chef, en upparbetad struktur för regelbundet stöd som avstämningar och extern handledning, specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom bl.a. metodstöd, implementering och återkommande utbildningar samt en verksamhetsutvecklare som stöd i vår fortsatta utveckling med målgruppsfokuserat arbetssätt. Slutligen har vi en struktur för att möjliggöra distansarbete för de som önskar och utifrån verksamhetens behov.
Vi sitter i trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger och naturområde samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Vill du veta mer?
Azra Bonney - Enhetschef 08-606 84 76 azra.bonney@haninge.se
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Social- och äldreförvaltningen, IOF, Familjebehandling Kontakt
Azra Bonney 08-6068476 Jobbnummer
