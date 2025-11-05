Familjebehandlare till Nytida Barnvärket ,Stockholm.
2025-11-05
Välkomna till Nytida Barnvärket! En av våra fantastiska medarbetare har nu gått i pension och då vi växer söker vi nu en familjebehandlare för att jobba med intensivt hemmabaserat familjearbete. Arbetet är roligt, självständigt och utmanande.
Arbetsplatsen är främst Stockholms län men även närliggande kommuner kan vara aktuella. Vi får våra uppdrag av socialtjänsten.
Vi är idag en grupp om sju personer som ser fram emot att välkomna nya kollegor till en fantastisk arbetsplats.
Nytida Barnvärket vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-16 år. Vi arbetar med utökat föräldrastöd i familjer med dysfunktionella beteendemönster, som till exempel konflikter, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller omsorgsbrist. Vi kan vara behjälpliga i familjer där föräldrar behöver stärka sin omsorgsförmåga eller anknytning, sin mentaliseringsförmåga gällande sitt/sina barn, där det finns risker för barns hälsa och utveckling eller riskerar psykosociala problem samt erbjuda stöd till föräldrar som behöver stärka sin roll som förälder och integreringen i samhället.
Vi arbetar för att minska dysfunktionella mönster och förbättra familjefunktioner. Vår insats utgår hela tiden från barnets utvecklingsbehov och för att stärka relationer mellan barn, tonåringar och deras föräldrar. Vi fokuserar på att förstärka det goda i relationen mellan barn och föräldrar.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chef nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Om rollen Vårt arbete vilar på en systemisk grundsyn och du behöver vara socionom med en vidareutbildning, alternativt psykosterapeut, psykolog eller liknande.
I rollen som familjepedagog/familjeterapeut hos oss får du användning av alla dina personliga "skills" och kreativa sidor. Detta för att skapa goda förutsättningar att uppnå den allians som är nödvändig för att få till en positiv utvecklingsprocess i behandlingsarbetet.
Du har frihet under ansvar men ändå kollegor och chef som finns där. Då arbetet i de flesta ärenden innebär "ensamarbete" söker vi dig som är självständig. För att ge dig som medarbetare de bästa förutsättningarna i ditt arbete samt kollegial handledning har vi gruppmöten en gång i veckan samt intern och extern handledning.
Din närmsta chef är verksamhetschefen.
Några ord från dina nya chef. Jag ser fram emot att få vara din chef, en chef som har tillits baserat ledarskap. Jag värdesätter "mod" att man vågar ta egna beslut utifrån professionalitet. Med sagt är det lika "mod" att känna sig osäker och fråga sina kollegor och mig vid behov.
Nytida Barnvärket
Vi har vår verksamhet i Stocksund där vi har gruppmöten, handledning etc.
Körkort är ett krav då arbetet innefattar resor med geografisk spridning. Efter avslutad provanställning har du möjlighet att ansöka om tjänstebil.
Vem är du? Vi söker dig som ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2025-11-30 För mer information kontakta: Verksamhetschef Irene Agrell, 0736555174. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Nytida
Irén Agrell irene.agrell@nytida.se
