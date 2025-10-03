Familjebehandlare till Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du vara med och göra skillnad för barn, unga och familjer i Norra innerstaden? Välkommen till oss på Enheten stöd till familjer.
Vi består i nuläget av nio familjebehandlare, två föräldrarådgivare, två samhällsvägledare samt en enhetschef.
Arbetsplatsen ligger centralt i Stockholm med kontor i Garnisonen.
Vi erbjuder
Kom och arbeta med oss! Vi erbjuder kompetensutveckling, extern handledning, utbildning och erfarenhetsutbyte. Hos oss har vi flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling samt sommararbetstid. Du får även bra friskvårdserbjudanden med bland annat friskvårdsbidrag.
Din roll
Du kommer att ingå i en grupp med erfarna familjebehandlare som har lång erfarenhet och bred kompetens, vilket medför kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Som familjebehandlare arbetar du med barn och deras föräldrar på socialtjänstens uppdrag, men också med familjer som själva söker stöd i form av insatser utan behovsprövning. Uppdraget är under pågående utveckling utifrån de förändringar som nya Socialtjänstlagen innebär.
Som familjebehandlare utgår man från barnets behov och strävar efter att anpassa stödet på ett systemiskt och lösningsinriktat sätt. Att arbeta som familjebehandlare är både roligt och utmanande, samtidigt som det gör en skillnad för dem vi är till för. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av samtal med barn och föräldrar beroende på behov och hur uppdraget ser ut. Insatserna ska gynna barns utveckling och stärka föräldrarollen. I tjänsten ingår och att hålla i föräldrastödsprogram, som till exempel Komet och ABC.
Vi arbetar med familjebehandling i våra lokaler i Garnisonen, men också hemma hos familjerna. I de biståndsbedömda insatserna planerar, genomför och dokumenterar du arbetet utifrån uppdraget från socialtjänsten. I din roll som familjebehandlare samverkar du med olika aktörer och har ett nära samarbete med socialsekreterare och andra kontakter omkring barnet och familjen.
Din kompetens och erfarenhet
Till tjänsten söker vi dig som har:
socionomexamen
erfarenhet av arbete med familjebehandling inom socialtjänst
erfarenhet av att arbeta utifrån uppdrag mot mål och med uppföljning
kunskap om socialtjänstlagen och BBIC-struktur (Barns behov i centrum)
Det är meriterande om du har:
steg 1 utbildning i psykoterapi
utbildning i manualbaserade metoder som exempelvis Tryggare barn, Funktionell familjeterapi, Komet, ABC.
Vi söker dig som är relationsskapande och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut. Du arbetar strukturerat genom att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. För att nå framgång i rollen som familjebehandlare krävs att du har lätt för att kommunicera med barn och föräldrar, deras nätverk och tjänstemän. Du har en helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet i agerande och beslut. Du är mål- och resultatorienterad och styrs av detta i prioriteringar och planerande.
Som person är du trygg, trivs med utmaningar och har lätt för att både arbeta självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer kommer att ske löpande, Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstaden, Socialtjänstavdelning, Förebyggande Kontakt
Jana Eriksson jana.eriksson@stockholm.se 08-50809334 Jobbnummer
9540574