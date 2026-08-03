Familjebehandlare till Närvaroteamet i Malmö Stad
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2026-08-03
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Ref: 20261688
Vill du ta chansen att göra skillnad för barn och familjer i Malmö? Då vi nu utökar med ytterligare 2 familjebehandlare i vårt Närvaroteam finns chansen att söka en tjänst där du verkligen får möjlighet att göra detta!
Närvaroteamet är en stödinsats som riktas till barn i åk 2-9 med omfattande och ofta långvarig skolfrånvaro. Insatsen inleds med en gedigen kartläggning som därefter är vägledande för insatsen. Beroende på barnets situation bedrivs arbetet direkt med fokus på återgång till hemskola, alternativt med undervisning i Närvaroteamets lokaler som ett första steg i att bryta isolering.
Närvaroteamet började som ett ESF-finansierat projekt fokuserat på årskurs 7-9. Utifrån goda resultat har förvaltningarna valt att låta arbetssättet bli en ordinarie verksamhet, och dessutom att utöka med familjebehandlingsresurser för åk 2-6.
Malmö Stads Närvaroteam tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen (ASF) och Grundskoleförvaltningen (GRF). Som familjebehandlare är du anställd av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i enhet Familjeinsatser. När de aktuella tjänsterna är tillsatta kommer Närvaroteamet bestå av 5 familjebehandlare, 5 lärare, 1 specialpedagog, 1 samordnare och 2 sektionschefer.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Närvaroteamet är en insats som bygger på samverkan. Här arbetar du tillsammans med lärare och specialpedagog för att hjälpa barn/ungdomar att bryta isolering och öka skolnärvaro. Som familjebehandlare ansvarar du för att med en systemisk utgångspunkt bedriva behandling i syfte att öka skyddsfaktorer respektive minska riskfaktorer relaterat till skolfrånvaro. Behandlingen bedrivs i olika konstellationer; primärt med den unge och vårdnadshavare samt andra relevanta personer i systemet. Nätverksarbete och samverkan med framför allt hemskola men också t ex barnhabiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin är också centrala delar av arbetet. Behandlingen bedrivs på kontor men också i hemmiljö, utomhus samt i respektive samverkanspartners lokaler. Vid behov bedrivs även visst arbete utanför ordinarie kontorstider.
Som medarbetare i Närvaroteamet kommer du att få stor möjlighet att strukturera och planera ditt arbete, med utgångspunkt i ett gemensamt ansvarstagande för verksamhetens funktion och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av familjebehandling och mycket erfarenhet av samverkan med skola och andra relevanta aktörer. Du har ett stort intresse för, och erfarenhet av arbete med, problematisk skolfrånvaro och en flexibilitet i din förståelse av problematiken. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Meriterande är om du har utbildning i, och erfarenhet av, familjeterapi eller KBT. Det är vidare meriterande med erfarenhet av arbete med tolk, samt med kunskaper i andra språk än svenska.
Som person är du ödmjuk och nyfiken, samt intresserad av omvärlden. Du är relationsskapande och har en hög grad av professionalitet. Du lägger stor vikt vid helheten, och har god förmåga att strukturera och formulera mål för behandlingen. Du är ödmjuk inför familjers olika levnadsomständigheter, och flexibel i att hitta framkomliga vägar. I arbetsgruppen bidrar du med din kunskap och ditt stöd, och du vågar även vara öppen med vilka områden du känner dig mindre säker inom. Du vill bidra till en arbetsplats med mycket arbetsglädje och har intresse av utveckling, ifrågasättande och att testa nya arbetssätt. Utifrån att verksamheten varit ett projekt som ska övergå i ordinarie verksamhet krävs också att du är tålig inför förändringar och att alla svar inte alltid finns på plats från början.
Om arbetsplatsen
Enhet Familjeinsatser består av 11 sektioner. De aktuella tjänsterna är organiserade under sektion F, som består av 12 familjebehandlare som arbetar med familjebehandling med alla former av problematik, varav 1 med specifikt samordnaruppdrag på deltid kopplat till närvaroteamet, samt en samordnare och sektionschef. Närvaroteamets lokaler ligger på Ekgatan 40 i Hindby, Malmö.
Hos oss erbjuds du introduktion, handledning, kompetensutveckling, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast enligt överenskommelseÖvrig information
Rekryterande chef Martin Möllerstedt är tillgänglig för frågor 10-14 aug.
Intervjuer hålls v.34-36
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet akademssr@malmo.se +4640345114 Jobbnummer
10018339