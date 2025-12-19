Familjebehandlare till närvaroteam/skolsociala team
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2025-12-19
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vi är en politiskt styrd organisation som verkar på uppdrag av våra kommuninvånare via våra folkvalda politiker. Vi har ett systemiskt arbetssätt och ett starkt barn/ungdoms- och brukarperspektiv.
Närvaroteamet- skolsocial samverkan är Mölndals skolsociala team. Närvaroteamet har ett delat ledarskap bestående av enhetschef för öppenvården på social och arbetsmarknadsförvaltningen och enhetschef från skolförvaltningen. Närvaroteamet består i dagsläget av två familjebehandlare, en socialpedagog, en specialpedagog på deltid samt en lärare med social tjänstehund som tjänstgör på timmar. Vi utökar nu teamet från skolans sida med en specialpedagog/speciallärare (annan annons) och hos oss på socialtjänsten med ytterligare en familjebehandlare.
Närvaroteamet arbetar med hem och skola parallellt, alltid med målet att få elever med hög skolfrånvaro tillbaka till skolan. Teamet arbetar intensivt med barn och ungdomar och deras familjer och arbetet innebär mycket samverkan med externa aktörer.
Familjebehandlarna i Närvaroteamet ligger under "enheten för öppenvård" som består av 30 medarbetare, två metodhandledare och tre chefer. På enheten har vi också tre familjebehandlarteam med olika inriktningar, ett familjefridsteam, ett fältteam, en umgängesverksamhet, ett nätverkslag, socialsekreterare hos polisen, två familjecentraler och Mini-Maria.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Du och teamet arbetar för att bryta långvarig skolfrånvaro genom att arbeta tätt tillsammans med familjen, nätverket, socialsekreteraren som beviljat insatsen och personal på skolan.
Som familjebehandlare i Mölndals närvaroteam är du en viktig länk mellan föräldrarna och skolan och tillsammans med socialpedagogen och specialpedagogen jobbar ni för att skapa förutsättningar för att barnet/ungdomen ska må bra och få förutsättningar att återupprätta undervisning och skolgång. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer få vara delaktig i att utveckla samarbetet och din roll. Du kommer bland annat att:
• Arbeta med barnet/ungdomen och dennes familj i hemmet och i verksamhetslokaler för att bygga en stark relation och samarbete.
• Vara en brygga till familjen och till skolan och möjliggöra en successiv återgång till skolan.
• Arbeta nära skolor för att hjälpa till att säkerställa en smidig återgång till skolan för eleven.
• Lyssna in och skapa goda förutsättningar för samverkan.
• Planera och genomföra familjesamtal, samverkansmöten och nätverksmöten.
• Utvärdera framsteg och rapportera resultaten till en styrgrupp och respektive nämnd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen såsom socionom, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Erfarenhet av familjebehandling är ett krav. Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning med barn och unga samt personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer från socialt förändringsarbete är meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som är en trygg och uthållig lagspelare som bidrar till ett gott samarbetsklimat och tar ett delat ansvar för ert gemensamma uppdrag. Du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar individer. För att lyckas i rollen behöver du ha ett självledarskap. Du vågar pröva, ta initiativ och du är inte rädd för att göra misstag utan ser det som en chans att utvecklas.
Bli en del av vårt närvaroteam och bidra till nya arbetssätt och samarbeten för våra barn och elever i Mölndal!
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Catarina Liljestrand catarina.liljestrand@molndal.se 0707-69 03 47 Jobbnummer
9654405