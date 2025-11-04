Familjebehandlare till Maria Skåne Nordväst
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2025-11-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Gör skillnad för unga - varje dag.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
På Maria Skåne Nordväst arbetar vi för att ge unga upp till 25 år en trygg väg mot ett liv fritt från skadligt bruk och beroende. Vi är en unik samverkansverksamhet mellan flera kommuner i Nordvästra Skåne och Region Skånes vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri.
Här möts professioner som familjebehandlare, sjuksköterskor och läkare i ett tvärprofessionellt team. Tillsammans erbjuder vi rådgivning, behandling och stöd - både till unga och deras närstående.
Hos oss får du arbeta i en miljö där engagemang, utveckling och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare blir du en nyckelperson i att stödja ungdomar och unga vuxna med riskbruk eller beroendeproblematik - och deras familjer.
Du arbetar både självständigt och i team med individuella behandlingsinsatser och familjebehandling. Dina dagar kan innehålla samtal med unga, möten med föräldrar, samarbete med socialtjänst och kollegor inom regionen - alltid med målet att skapa förändring på riktigt.
Vi erbjuder en strukturerad introduktion med mentor och regelbunden metodhandledning. Du får dessutom möjlighet till fortbildning utifrån ditt intresse och våra verksamhetsbehov.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där människor, utveckling och meningsfullhet står i fokus.
Som anställd inom Socialförvaltningen i Helsingborg får du tillgång till:
* Friskvårdsbidrag på 3000 kr
* En arbetsplats som värdesätter balans, engagemang och kollegialt stödKvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att arbeta med unga och vill bidra till en helhet där psykisk hälsa och beroendevård möts.
Du har:
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• Minst 5 års erfarenhet inom socialtjänst eller behandlingsarbete
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med skadligt bruk/beroende
• Erfarenhet av arbete med unga eller unga vuxna
• Körkort
Det är meriterande om du har:
• Vidareutbildning eller erfarenhet av metoder som systemisk familjeterapi, KBT, HAP, MI, FFT, MET, DBT
• Bedömningsinstrument inom beroendevård
• Erfarenhet av självskattningsformulär
• Erfarenhet från integrerade verksamheter och tvärprofessionell samverkan
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - det viktigaste för oss är att du vill vara med och göra skillnad.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval sker löpande - ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9588654