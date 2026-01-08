Familjebehandlare till Kumla kommun - gör skillnad för familjer!
2026-01-08
Vill du arbeta nära familjer och bidra till en socialtjänst som är mer förebyggande och lättillgänglig? Nu söker vi en familjebehandlare till vårt öppenvårdsteam på Familjeenheten i Kumla. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll.
Familjeenheten består av tre arbetsgrupper: myndighetsgruppen, öppenvården och HVB/stödboende. Tjänsten som familjebehandlare tillhör öppenvården, som består av tio familjebehandlare, en kurator på familjecentralen samt en socionom i skolsocialt team. Vi arbetar nära förskolor, skolor och elevhälsan för att ge tidigt stöd till familjer. Vår organisation främjar samarbete och skapar ett starkt team runt familjerna.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare kommer du att:
Utföra behandlande insatser på uppdrag av socialsekreterare eller som insats utan biståndsbeslut enligt nya socialtjänstlagen.
Arbeta lösningsfokuserat med hemmaplanslösningar och stärka föräldrar i deras förmåga.
Delta i samverkansmodeller med förskola, skola och andra aktörer.
Vara med och utveckla vårt arbete utifrån nya socialtjänstlagen.
Hos oss får du nära stöd från kollegor, gruppledare och chefer samt kontinuerlig kompetensutveckling. Vi erbjuder även friskvårdsförmåner för en hälsosam arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har akademisk examen som socionom, beteendevetare eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av socialt arbete och ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i en behandlande roll.
Tror på människors förmåga till förändring och har lätt att skapa allians.
Är uthållig, målinriktad och samarbetsinriktad.
Körkort B är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad.
Kompetensutveckling varje år utifrån vår kompetenstrappa skräddarsydd för dina behov.
Utbildning i MI (Motiverande samtal) för alla medarbetare inom IFO.
Möjlighet att utvecklas inom metoder som FFT, ABFT, PYC, COS och ABC.
Ett engagerat team och en arbetsplats i förändring med möjlighet att påverka.
Intervjuer sker löpande välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 1/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef IFO
