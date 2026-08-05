Familjebehandlare till Intensiva familjeteamet i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Familjeenheten / Socialsekreterarjobb / Eslöv Visa alla socialsekreterarjobb i Eslöv
2026-08-05
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er).
Stötta barn och familjer mot en bättre vardag - bli en del av vårt team
Vill du arbeta nära familjer där ditt engagemang verkligen gör skillnad - varje dag? Hos oss får du möjlighet att arbeta intensivt och relationsnära med barn, unga och deras familjer i förändringsprocesser som betyder något på riktigt.
Ditt uppdrag
Du möter barn, unga och deras familjer i komplexa situationer med omfattande stödbehov. Med hög närvaro och täta kontakter bidrar du till att skapa trygghet, stärka relationer och bygga en hållbar vardag.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera och genomföra intensiva familjebehandlande insatser
Stärka föräldraförmåga och stötta familjer i förändringsarbete
Arbeta förebyggande för att minska behovet av placeringar
Stötta familjer i återföreningsprocesser
Möta ungdomar i riskzon och bidra till att bryta negativa mönster
Samarbeta nära kollegor och samverkanspartners
Din erfarenhet
Vi söker dig som har både kunskap och driv - och ett genuint engagemang för barn och ungas utveckling.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av intensiva insatser
Erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzon
Erfarenhet av att arbeta med familjebehandlande insatser.
Är det här du?
Du är trygg i dig själv och har lätt att skapa förtroende - även i utmanande situationer.
Har ett gott omdöme och agerar när det behövs
Är flexibel och anpassar dig efter förändrade behov
Behåller lugnet och fokus även under press
Bidrar till en öppen och lösningsfokuserad arbetsmiljö
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som stöttar varandra och har fokus på kvalitet, utveckling och arbetsglädje.
Ett nära och stöttande team
Ett närvarande ledarskap
Regelbunden extern handledning
Goda möjligheter till utveckling och reflektion
En HBTQI-certifierad arbetsplats där alla ska känna sig trygga och inkluderade
Ta nästa steg i din karriär - varmt välkommen med din ansökan!
ÖvrigtI denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Lön mellan 35 000 kr - 45 000 kr beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem: Kommunen som arbetsgivare — Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)För
att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337307 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs kommun, Familjeenheten Kontakt
Facklig företrädare Vision
Ann-Catrine Hellman visionavd323@eslov.se Jobbnummer
10023491