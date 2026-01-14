Familjebehandlare till IFO Barn och unga
Hylte kommun / Socialsekreterarjobb / Hylte Visa alla socialsekreterarjobb i Hylte
2026-01-14
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Vill du bli en del av vår Individ- och familjeomsorg. Nu har du möjlighet att bli vår nya familjebehandlare i vårt öppenvårdsteam. Vi är en liten grupp med nära samarbete där allas kompetens tas tillvara och där innovativa lösningar präglar vårt arbete.
IFO Barn och Unga
På IFO Barn och Unga ingår mottagning, utredning, placering av barn och unga, familjerätt, öppenvård och administration. IFO Barn och unga är indelat i 3 team där vårt förhållningsätt bygger på Signs of Safety. Vi söker nu en trygg och engagerad familjebehandlare.
Som anställd hos oss på IFO barn och unga får du:
• Nära och dagligt stöd från samordnare för öppenvården
• Omfattande personalförmåner:
• Friskvårdsbidrag, flextidsavtal och möjlighet till semesterväxling.
• Tillgång till en förstklassig massagefåtölj på enheten.
• Pausgympa och onsdagsträning.
• Löpande kompetensutveckling
• Handledning från extern leg. psykoterapeut.
Familjebehandlare till IFO Barn och ungaPubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med förändringsarbete i familjer med barn upp till 18 år där fokus ligger på att stärka det som fungerar och minska de risker som finns. Arbetet sker i våra lokaler, i familjernas hem, i skolan eller i samverkan med andra professionella, alltid utifrån familjens behov. Du arbetar självständigt eller tillsammans med en kollega, ibland på uppdrag av socialsekreterare. I vårt team utvecklar vi arbetet tillsammans och vi ligger långt framme när det gäller att ha en lättillgänglig öppenvård där många får del av stödet utan biståndsbedömning.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare, socialpedagog eller har annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har en steg-1 utbildning och/eller erfarenhet av familjebehandling. Du är lyhörd och flexibel och har lätt att samarbeta med andra.
Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper som initiativförmåga och flexibilitet samt att du är strukturerad och ansvarstagande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med olika kulturer.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser gärna att du bifogar cvSå ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hylte Kommun Kontakt
Rekryterande chef
Matovic, Sofie Jobbnummer
9684332