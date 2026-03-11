Familjebehandlare till HVB Tonårsboendet
Vill du vara med och bidra till en meningsfull vardag för ungdomar i Lund?
Vi söker en familjebehandlare till HVB Tonårsboendet.
Hos oss arbetar du nära ungdomarna i deras vardag och är en viktig vuxen som bidrar till struktur, trygghet och utveckling.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare på HVB Tonårsboendet är du ett professionellt vuxenstöd i ungdomarnas vardag. Arbetet innebär bland annat att:
ge dagligt stöd, vägledning och omsorg till ungdomarna i deras vardag på boendet
motivera och uppmuntra ungdomar till studier, sysselsättning och en meningsfull och prosocial fritid
stödja ungdomarnas utveckling mot ökad självständighet, bland annat i frågor som rör studier, samhällsorientering och vardagsliv
vara ett stöd i ungdomens kontakt med familj och viktiga nätverk
arbeta som kontaktperson för flera ungdomar och ansvara för dokumentation samt för att tillsammans med vårdnadshavare och socialsekreterare upprätta och följa upp genomförandeplaner
samverka med skola och andra viktiga funktioner kring ungdomen
Utöver detta har varje medarbetare särskilda ansvarsområden utifrån erfarenhet och intresse. Rutiner och arbetssätt utvecklas i samarbete mellan kollegor och ungdomar.
Verksamheten är bemannad dygnet runt, vilket innebär arbete på kvällar och helger (ej natt).
Vi söker dig som
brinner för socialt arbete och har eftergymnasial utbildning som socialpedagog, beteendevetare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har utbildning i:
MI
lösningsfokuserat arbetssätt
arbete med NPF-diagnoser
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
är trygg i dig själv och har lätt för att bygga och bibehålla relationer
kan ta initiativ och arbeta självständigt inom givna ramar
är flexibel och kan ställa om i en föränderlig vardag
har god empatisk förmåga och professionellt omdöme
har god förmåga till problemlösning och självledarskap
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och goda möjligheter till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se och administrera dina förmåner.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om oss
Hos oss får du ett varierat, självständigt och meningsfullt arbete med ungdomar mellan 14 och 20 år. Du får en strukturerad introduktion, goda möjligheter till kompetensutveckling samt kontinuerligt stöd från både kollegor och chef. Vår enhet präglas av ett professionellt och positivt arbetsklimat där engagemang, samarbete och ansvar står i centrum.
Tonårsboendet är ett HVB-hem för ungdomar mellan 14 och 20 år. Verksamheten erbjuder en trygg boendemiljö med tydlig vardagsstruktur och behandlingspersonal dygnet runt. Boendet har sex platser samt en akutplats.
Vi arbetar relationsnära och individanpassat för att stärka det som redan fungerar hos ungdomen och minska risker kopplade till beteende eller omgivning. Målet är att ungdomarna ska utveckla strategier, ansvarstagande och förutsättningar för ett stabilt och självständigt liv.Publiceringsdatum2026-03-11Övrig information
Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
