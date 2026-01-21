Familjebehandlare till Högintensiva Teamet, Hisingen
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-01-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en central del i att stötta barn och familjer på Hisingen? Då kan denna tjänst vara något för dig.
Högintensiva Teamet (HIT) tillhör Avdelning Barn och Unga resurs Hisingen som erbjuder stöd till barn, unga och deras föräldrar. Vi söker nu en ny medarbetare för att komplettera vårt Högintensiva Team som idag består av tio familjebehandlare och en metodhandledare.
Högintensiva Teamet arbetar på uppdrag av myndighetsutövande socialsekreterare med kvalificerade psykosociala behandlingsinsatser för familjer med barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Vi arbetar i familjer där det är hög oro och ofta en komplex problematik och erbjuder flexibla och intensiva lösningar med målet att barnet ska kunna bo kvar hemma eller för att minska antalet dagar i heldygnsvård. Enheten bistår också med omsorgsbedömningar.
Arbetet utgår utifrån varierande evidensbaserade metoder och sker i form av socialpedagogiskt arbete, barn- och ungdomssamtal, föräldrastöd och familjesamtal. Vi arbetar på familjens egna arenor, framför allt i hemmet. I arbetet läggs också stort fokus på att aktivera såväl det privata som det professionella nätverket. Insatsen kan se olika ut beroende på behovet, vilket kan medföra arbete på tidiga morgnar och kvällar. Vi har regelbunden processhandledning med extern handledare samt metodhandledning internt.
Vårt Högintensiva Team befinner sig i en kreativ och expansiv fas där vi tillsammans håller på att utveckla formerna för vårt arbete. Hos oss får du en möjlighet att vara med och bidra i detta spännande arbete!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har 3-årig socialpedagogisk utbildning. Du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat med olika former av familjebehandling, ungdomsarbete eller föräldrastöd samt god kunskap om barns och ungas utveckling, behov och beteendemönster. Det är meriterande om du även har erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga. Detsamma gäller erfarenhet av att arbeta med barn, unga eller familjer i heldygnsvård.
En betydelsefull del av vårt arbete innebär dokumentation och det är därför viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har erfarenhet av att dokumentera. Vi dokumenterar i programmet Treserva.
Meriterande är om du är utbildad i metoder riktade mot vår målgrupp med fokus både på att stärka samspelet och utveckla föräldrastrategier, exempelvis FFT, COS-P, ABFT eller KBT-baserade metoder. Det är också en fördel om du är utbildad i MI och TMO.
För att passa in i rollen är det viktigt att du är mån om att bemöta familjerna på ett sätt som skapar ett förtroendefullt samarbete och motivation till förändring. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du behöver vara självgående, arbeta systematiskt och metodiskt samt kunna fatta egna beslut och ha god samarbetsförmåga. Du tycker om och ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra och bidrar till helheten. Du upprättar tydliga mål och följer upp dina insatser för att mäta effekten av ditt arbete.
På vår arbetsplats eftersträvar vi mångfald för att öka kvalitén på vårt arbete och för att spegla den befolkning vi möter och vi ser därför gärna sökande med varierande erfarenheter, bakgrund och språkkompetens.
Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse - välkommen med din ansökan!Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Ellinor Jullander ellinor.jullander@socialhisingen.goteborg.se 031-3668868 Jobbnummer
9695676