Familjebehandlare till Hemmaplansteamet
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2026-06-19
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Ref: 20261367
Hemmaplansteamet kommer utöka antalet familjebehandlare.Publiceringsdatum2026-06-19Dina arbetsuppgifter
Hemmaplansteamet erbjuder en intensiv och flexibel familjebehandling riktad mot föräldraförmågan för familjer med barn och ungdomar som uppvisat normbrytande beteende. Målgruppen är familjer med barn mellan 10 år och 18 år.
Hemmaplansteamet arbetar med en målgrupp, normbrytande barn och ungdomar och deras närmaste nätverk. Det kan vara barn och ungdomar med utåtagerande beteende, att det är en hög konfliktnivå i hemmet och på andra platser, att man ses i sammanhang med äldre kriminella, att man ses på platser som förknippas med drogförsäljning och där det finns en risk för att man utvecklar ett kriminellt beteende/tankemönster
Målet med insatsen är att hjälpa familjer att hitta ett fungerande sätt att hantera familjens svårigheter samt att utveckla fungerande kommunikationsvägar. Hemmaplansteamet arbetar tätt tillsammans med Lyftet och Flexet, som är två andra sektioner inom enheten Plattformen. Lyftet eller Flexet tar då ofta ansvar för stödet och behandlingen för barnet/ungdomen och Hemmaplansteamet fokuserar på behandling för föräldrar och andra viktiga personer i barnets/ungdomens liv.
Hemmaplansteamet bedriver främst behandling i hemmet. Minst en gång per termin erbjuder Hemmaplansteamet föräldraskapskurser enligt Connect.
Arbetet är schemalagt till 08:00-16:30 Det finns möjlighet att arbeta helg. Journalföring sker i Journal Digital.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen, beteendevetare, socialpedagog eller annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av behandlingsarbete med målgruppen ungdomar och deras familjer
• B-körkort för manuellt växlad bil
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Vidareutbildning i behandlingsarbete eller samtalsmetodik ex KBT, FFT, IHF eller MST
• Erfarenhet av familjer med psykisk ohälsa, kriminalitet och neuropsykiatri
• Kunskaper i övriga språk utöver svenska
Då du dagligen möter många människor, såväl ungdomar och dess familjer som kollegor och andra aktörer krävs att du har god förmåga till samarbete och att skapa relation. Då en stor del av tjänsten innebär samordning och kontakt med flertalet aktörer krävs att du är strukturerad. Det är även viktigt att du är flexibel både när det gäller arbetstider, ändrade omständigheter och en vilja att testa nya arbetssätt.
Om arbetsplatsen
Hemmaplansteamet är en öppenvårdsverksamhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och är organiserad inom IFO Insats, enhet Plattform Malmö, stöd och behandling. I sektionen arbetar en sektionschef och en samordnare, nio familjebehandlare.
Som anställd hos oss erbjuds du extern handledning, kontinuerlig kompetensutveckling, flexibel arbetstid samt möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: TIllsvidareanställningar.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet akademssr@malmo.se +4640345114 Jobbnummer
9971407