Familjebehandlare till Första linjens socialtjänst
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Katrineholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Katrineholm
2026-07-10
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Hos oss erbjuds du bland annat; Signs of Safety och tillgång till coach för reflektion, nära samverkan och korta beslutsvägar samt att vara en del av ett kompetent team med högt engagemang och arbetsglädje. Vi är en liten kommun med stora möjligheter. Våra medarbetare trivs, och vi har en aktiv trivselgrupp som ordnar allt från AW, firanden till vardagsglädje. Här finns humor, omtanke och en kultur där vi hjälper varandra både i arbetet och utanför. Sök idag och bli en del av vårt lösningsfokuserade arbete med barn och ungdomar.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Familjebehandlarna är en del av den nybildade enheten Första linjens socialtjänst. På enheten arbetar socialsekreterare i mottagningen, förebyggande socialsekreterare, SSPF-samordnare, fältare, familjestödjare och familjebehandlare. Mottagningen på enheten tar emot beställningar av Insatser utan biståndsprövning, IUB, som du som familjebehandlare kommer arbeta med. Du samarbetar med kollegor i mottagningen, med förebyggande socialsekreterare, familjestödjare, övrig öppenvårdspersonal samt utredare. I samarbete med förebyggande socialsekreterare arbetar du med att ge tidiga insatser till barn och deras familjer för att förebygga normbrytande beteende och skolsociala problem. Familjebehandlare samarbetar även med BVC. Med Signs of Safety som förhållningssätt hjälper vi barn, unga och deras nätverk att upptäcka och använda sina egna resurser till en positiv utveckling. Du kommer att bidra i utvecklingen av stödjande och behandlande insatser för barn och ungdomar och deras föräldrar/nätverk. Du kommer huvudsakligen arbeta med inriktning mot barn och unga i grundskoleålder och deras familjer även om det förekommer både yngre och äldre barn och ungdomar.
I tjänsten ingår bland annat:
• Råd och stöd-samtal enskilt och i grupp
• Behandlingsinsatser till barn, ungdomar och vårdnadshavare
• Leda gruppverksamhet
• Dokumentationsansvar
Som familjebehandlare kommer du att arbeta tillsammans med kollegor eller på egen hand. Vi samarbetar med social- och omsorgsförvaltningens övriga verksamheter samt externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och som har god förmåga att uttrycka sig väl i det svenska språket i både tal och skrift. I tjänsten ser vi också att du behöver ha tidigare erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete. Goda IT -kunskaper är också ett krav och även B-körkort eftersom du kommer att använda bil i tjänsten.
Det är meriterande om du har relevant utbildning inom behandlande metoder och motiverande samtal. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med evidensbaserade metoder. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter och kunskaper i Signs of Safety. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom individ- och familjeomsorg och/eller med evidensbaserade metoder.
Vi söker dig som är trygg och stabil som person och som har god självinsikt. Du har förmåga att kunna skifta fokus med kort varsel och ställa om din planering, då situationer snabbt kan förändras. I behandlingsarbete riktat till individer arbetar du oftast ensam och därför behöver du vara självgående och styra ditt arbete självständigt.
Vi söker dig som gillar att samarbeta med andra och stimuleras av utåtriktat och relationsskapande arbete. Du har en förmåga att uppmärksamma andras synpunkter och ger alla utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Lyssna, kommunciera och lösa konflikter är en förmåga vi värdesätter högt och att du på ett konstruktivt sätt anpassar hur du kommunicerar beroende på situation och målgrupp. Du ser och använder nätverk som en naturlig del i att skapa och utveckla relationer med klienter samt vid intern och extern samverkan. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver arbetet framåt och har en förmåga att snabbt fatta egna beslut.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334128/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
9998882