Familjebehandlare till Familjestöd
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-07-10
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Vill du arbeta nära barn och familjer och göra verklig skillnad? Vi söker nu en kollega till vårt barnteam för ett 10‐månaders föräldravikariat, med möjlighet till förlängning utifrån verksamhetens behov. Du blir en del av ett nära samarbete i en större organisation där det över tid kan uppstå möjlighet till andra roller eller uppdrag.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi är organiserade med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi tror på att stärka det som fungerar och hitta lösningar tillsammans med familjernas egna nätverk. Förvaltningen genomgår just nu en omfattande implementering av Signs of Safety vilket kommer genomsyra det framtida arbetet i alla delar av förvaltningen.
Som familjebehandlare arbetar du inom Insats och service med öppenvårdsinsatser för barn och unga 0–20 år och deras familjer. Verksamheten är organiserad i barn- och ungdomsteam med ett systemiskt arbetssätt. Du ingår i ett erfaret team där arbetet präglas av nära samarbete, anpassade insatser och fokus på långsiktig förändring.Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare i FRI‐teamet arbetar du med intensiva, behovsanpassade insatser för familjer med omfattande stödbehov. Målet är att stärka föräldraförmågan så att barn kan bo kvar hemma. Du arbetar nära ett fåtal familjer med tät kontakt, ofta i hemmiljö. Arbetet omfattar två kvällar i veckan och en lördag (kl. 10-15) i månaden, med efterföljande ledig måndag. Arbetskulturen präglas av samarbete, engagemang och fokus på hållbar förändring.Vad vi erbjuder – en arbetsplats som stöttar din utveckling och ditt välmående
Hos oss får du en trygg och välkomnande start. Du introduceras av enhetschef, teamchef och engagerade kollegor som finns nära till hands för att stötta dig i både arbetet och din professionella utveckling. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, handledning och ett arbetsklimat där erfarenhetsutbyte och lärande är en naturlig del av vardagen.
Du får också tillgång till:
Extern handledning för att stärka din yrkesroll och reflektera kring arbetet
IT-support och systemförvaltare som hjälper dig med teknik och digitala verktyg
Jurister och företagshälsovård som bidrar till trygghet och stöd i komplexa situationer
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år (för heltidsanställda) – för att du ska må bra även utanför jobbet
Vi tror på en arbetsplats där du får växa, bidra och känna stolthet över det du gör – varje dagPubliceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som familjebehandlare behöver du ha:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av förändringsarbete inom socialtjänsten, med fokus på barn, unga och familjer
Förmåga och vilja att arbeta både praktiskt och samtalsbaserat med familjer
God vana vid dokumentation, gärna i Journal Digital
B-körkort och vana att köra bil
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med familjevåld, samspel och anknytning samt med personer med nedsatt kognitiv förmåga
Utbildning och erfarenhet av Marte Meo-metoden
Du behöver också kunna:
Arbeta i miljöer där djur förekommer, då hembesök är en naturlig del av arbetet
Arbeta varierade arbetstider: dagtid (07:00–15:30), kvällstid (11:00–20:00) samt en lördag i månaden (10:00–15:00), följt av ledig måndag och tidigare avslut på fredagen innan
Vi söker dig som:
Är en prestigelös lagspelare som trivs i team och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Har ett genuint intresse för förändringsarbete med barnets behov i fokus
Motiveras av att vara i en dynamisk process där du växlar mellan att leda och följa familjerna
Har nära till skratt och ser kollegialt lärande som en självklar del av arbetet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet – vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringstiden, så välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: 10 månader med möjlighet till förlängning
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Vision (Facklig organisation) exp@vision-helsingborg.se +46730646910 Jobbnummer
9998859