Familjebehandlare till Familjegruppen
Täby Kommun / Socialsekreterarjobb / Täby Visa alla socialsekreterarjobb i Täby
2026-08-03
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Vill du göra skillnad? Nu har du chansen att jobba med utsatta barn och deras familjer som behöver ditt stöd för att göra en skillnad i sin livssituation.
Om jobbet
Tjänsten är placerad i familjegruppen, som omfattar 8 familjebehandlare. Verksamheten är organisatoriskt placerad inom IFO:s Familjestödsenhet, som är kommunens öppenvårdsverksamhet för barn, ungdomar och deras föräldrar och innehåller 9 olika verksamheter och 32 medarbetare.
Familjegruppen riktar sig till familjer med barn och ungdomar från 0–20 år, som har psykosocial problematik, inte sällan i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller upplevt våld i hemmet. Många av de familjer vi möter befinner sig i en påfrestande livssituation och behöver stöd för att skapa en mer hållbar och fungerande vardag. Vi håller även i grupper för föräldrar.
Vi jobbar utifrån biståndsbeslut med mål och genomförandeplan som tagits fram i samråd med familjen och socialsekreterare. Vi tillämpar systemiskt förhållningsätt och utgår från barnets behov och perspektiv. Vårt arbete sker i nära samarbete med socialtjänst, skolor och andra aktörer och vi arbetar alltid med barnets bästa i fokus. Arbetet sker i familjegruppens lokaler, i hemmen eller andra miljöer där familjen eller medlemmar av familjen befinner sig.
Du har möjlighet att påverka din arbetstidsförläggning inom ramen för vårt flextidsavtal. Regelbunden extern handledning ges. Arbetsplatsen ligger relativt centralt placerad i Täby med närhet till allmänna kommunikationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Socionomexamen, beteendevetarexamen eller annan fullföljd högskole-/universitetsutbildning, som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
aktuell flerårig erfarenhet av kvalificerat socialt behandlingsarbete med målgruppen,
god dokumentationsvana och är bekväm med att arbeta på uppdrag från socialtjänsten,
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
utbildning i exempelvis MI, FFT, Tryggare barn, Trygghetscirkeln, Komet
erfarenhet av arbete inom öppenvård,
grundläggande psykoterapiutbildning.
Som person har du god självkännedom och personlig mognad. Du är trygg i mötet med familjer i utsatta livssituationer och har ett relationsskapande arbetssätt och har förmågan att arbeta såväl självständigt som i team, och skapar trygghet i behandlingsrelationen. Du delar med dig av dig själv och dina erfarenheter tillsammans med dina kollegor och tar ansvar för att bidra till en välfungerande arbetsgrupp. Du har ett intresse för att fördjupa dina kunskaper och vara delaktig i verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda och kompetenta kollegor där service och bemötande är i fokus.
Våra medarbetares hälsa är viktig för oss och vi arbetar aktivt med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där man kan växa i en bra balans mellan arbete och fritid. Vi satsar på kompetensutveckling och månar om att våra medarbetare är rätt rustade för sitt arbete. På vår https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2026-08-03Övrig information
Låter det intressant? Registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker fortlöpande, vilket kan innebära att tjänsten blir tillsatt innan ansökningstiden gått ut.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Viss kvällstjänstgöring förekommer ca 1–2 ggr/vecka.
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026-08-16
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
182 36 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Enhetschef
Anna Dahl anna.dahl@taby.se +46855559000 Jobbnummer
10018311