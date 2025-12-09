Familjebehandlare till Familjecentrum i Bollnäs
2025-12-09
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Vi söker en familjebehandlare med driv och engagemang till Familjecentrum med särskilt ansvar för små barn 0-9 år och deras föräldrar från Arbrå och Kilafors.
Anställningen är på ett år från den 1 februari med viss möjlighet till förlängning.
Vi utökar antalet familjebehandlare som arbetar med förebyggande insatser från en till två som en del av socialtjänstens omställning till förebyggande insatser för att vara lätt tillgängliga för barn och föräldrar.
Hittills har två medarbetare delat på uppdraget och arbetat halvtid vardera. En av dem går i pension under våren och för att inte tappa fart så utökas resurserna under år 2026.
Familjecentrum i Bollnäs är en samverkan mellan kommunens förebyggande del och öppna förskolan samt regionens barnhälsovård (BHV) och barnmorskemottagning (BMM). Vår verksamhet erbjuder insatser utan biståndsbedömning och som familjebehandlare arbetar du nära regionens personal i mötet med föräldrar och barn.Dina arbetsuppgifter
Stöd till i första hand föräldrar med barn 0-9 år, främst små barn, och deras föräldrar enskilt och i grupp.
Ditt uppdrag kommer bland annat att vara att ingå i projekt Stärkt föräldrastöd i Arbrå och Kilafors som innebär att du tillsammans med BHV träffar alla föräldrar till nyfödda i hemmiljön. Ett projekt som är det första i sitt slag i vårt län och som har följeforskare från FoU Välfärd.
• Tät samverkan med Öppna förskolan , barnmorskemottagning och barnhälsovård på Familjecentrum i Bollnäs samt med verksamheter riktade till små barn i Arbrå och Kilafors.
• Tillsammans med kollega ansvara för gruppverksamhet för barn och föräldrar.
• Lotsa familjer rätt när insatser från andra aktörer behöver kopplas på
Hos oss försöker vi möta medborgarna när det passar dem bäst, vilket gör att kvällsarbete ibland kan förekomma.
Vem är du?
Vi vill att du ska gilla att samarbeta med andra i hög grad och ha ett empatiskt förhållningssätt till dem vi möter. Samtidigt behöver du vara stabil i din yrkesroll i samarbetet med andra professioner, ha en personlig mognad och förmåga att skapa struktur för arbetet.Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleexamen på minst kandidatnivå
• Kunskap om socialtjänstens insatser - minst 2 år
• Erfarenhet av arbete med barn och deras föräldrar - minst 2 år
• Uppvisa registerutdrag från polismyndigheten före anställning
• B-körkort
Meriterande
• Utbildning i gruppverksamhet som t.ex. Trygghetscirkeln COS-P, Cope, barngrupper
• Kunskap i anknytnings- och systemteori
• Erfarenhet av samverkan med med andra professioner från olika verksamheter
• Erfarenhet av familjebehandling
• Kulturell kompetens och/eller flerspråkighet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• ett meningsfullt uppdrag med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter
• individuell lönesättning
• extern handledning
• möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra ledig dagar
• friskvårdsbidragÖvrig information
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden så skynda med din ansökan!
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
