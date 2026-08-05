Familjebehandlare till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Familjeenheten / Socialsekreterarjobb / Eslöv Visa alla socialsekreterarjobb i Eslöv
2026-08-05
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Vill du vara med och göra skillnad?
Som familjebehandlare i Eslövs kommun får du möjlighet att stärka barn, ungdomar och familjer i viktiga skeden av livet. Du arbetar nära människor, bidrar till långsiktig förändring och är med och skapar tryggare uppväxtvillkor för barn och unga.
Nu söker vi en engagerad familjebehandlare som vill utvecklas tillsammans med oss och vara en del av ett kunnigt och stöttande team.
Som HBTQI-certifierad verksamhet arbetar vi aktivt för ett inkluderande, respektfullt och jämlikt bemötande där alla människor ska känna sig välkomna, trygga och sedda.
För att göra det enklare för invånarna att hitta rätt stöd har vi utvecklat vår information på webben. Läs mer om vårt arbete och våra insatser på Eslov.se/soc – din väg till stöd — Eslövs kommun (https://eslov.se/omsorg-stod/soc-din-vag-till-stod/)
Ditt uppdrag
Som familjebehandlare arbetar du med stöd- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet utgår från familjens behov och resurser, med fokus på att skapa hållbara förändringar som stärker barnets utveckling och familjens fungerande vardag.
Du möter familjer både i deras hemmiljö och i våra lokaler och samarbetar nära kollegor samt andra aktörer kring barnet och familjen.
I rollen kommer du bland annat att:
genomföra behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar och föräldrar
hålla strukturerade samtal, planera insatser och följa upp mål och resultat
stärka föräldraförmåga, relationer och kommunikation inom familjen
samverka med skola, hälso- och sjukvård samt andra relevanta aktörer
dokumentera och följa upp insatser enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete, kunskapsutveckling och stöd mellan kollegor är en självklar del av vardagen.
Är det här du?
Vi söker dig som:
har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
har erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer, vilket är meriterande
har B-körkort för manuellt växlad bil
arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet med god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete
är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och behov
har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer
är lyhörd, diplomatisk och har förmåga att hitta lösningar tillsammans med andra.
Du kan vara nyexaminerad eller ha flera års erfarenhet. Det viktigaste för oss är att du delar vårt engagemang för barn och familjer samt har en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Vi erbjuder
I Eslövs kommun är du mer än en medarbetare - du är en medskapare av framtidens välfärd. Med engagemang, nytänkande och allas lika värde som grund arbetar vi tillsammans för att skapa bästa möjliga livskvalitet för våra invånare.
Vi erbjuder dig:
flexibel arbetstid
generös semester
friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år
kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
kompetensutveckling och stöd i din yrkesutövning
ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Välkommen med din ansökan!
ÖvrigtI denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Lön mellan 35 000 kr - 45 000 kr beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem: Kommunen som arbetsgivare — Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)För
att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337308 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs kommun, Familjeenheten Kontakt
Facklig företrädare Vision
Ann-Catrine Hellman visionavd323@eslov.se Jobbnummer
10023493