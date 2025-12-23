Familjebehandlare till Eslövs kommun
Gör verklig skillnad - bli familjebehandlare i Eslövs kommun
Vill du ha ett jobb där du kan förändra liv, stärka familjer och bidra till en tryggare uppväxt för barn och unga?I Eslövs kommun söker vi nu en driven och engagerad familjebehandlare som vill vara med och skapa hållbar förändring - en familj i taget.
Just nu utvecklar vi vår information till medborgarna för att tydligare visa vår tillgänglighet och vilket stöd vi kan erbjuda. Vi befinner oss i ett positivt förändringsarbete och det hade varit roligt om du vill vara med och bidra till den utvecklingen tillsammans med oss. Eslov.se/soc - din väg till stöd - Eslövs kommun (https://eslov.se/omsorg-stod/soc-din-vag-till-stod/)
Ditt uppdrag
Som familjebehandlare i Eslövs kommun arbetar du nära barn, unga och deras familjer i behov av stöd och förändring. Du möter familjer både i deras hemmiljö och i våra lokaler och arbetar med fokus på relation, trygghet och utveckling.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
• Arbeta behandlande och stödjande med barn, unga och deras föräldrar
• Genomföra strukturerade samtal, insatser och uppföljningar
• Stärka föräldraförmåga och kommunikation i familjen
• Samverka med skola och andra viktiga aktörer
• Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande riktlinjer
Du blir en viktig del i ett sammanhang där du inte står ensam - utan arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
Är det här du?
Vi söker dig som:
• Är socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har erfarenhet av arbete med barn och familjer ser vi som meriterande
• Har ett professionellt, tryggt och empatiskt förhållningssätt
• Är strukturerad, flexibel och har god samarbetsförmåga
• B-körkort är för manuellt växlad bil är ett krav, då det ingår resor i tjänsten
Du kan vara nyexaminerad - viktigast för oss är din vilja att göra skillnad och utvecklas i rollen.
Därför ska du välja Eslövs kommun
I Eslövs kommun är du inte bara en medarbetare - du är en medskapare av framtiden. Med engagemang, nyskapande och allas lika värde som grund arbetar vi tillsammans för våra invånare.
Som medskapare i Eslövs kommun får du ta del av ett generöst förmånspaket med bland annat flexibel arbetstid, generös semester och 3000 kronor i friskvårdsbidrag per år. Du omfattas av trygga villkor genom kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Läs mer om alla förmåner på Eslövs kommuns webbplats: Förmåner - Eslövs kommun (https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/formaner/)
Vi tillämpar löpande urval där samtliga ansökningar beaktas, men ingen anställning kommer att genomföras innan ansökningstiden har gått ut.
