Familjebehandlare till enheten för tidiga insatser
2026-01-14
Enheten för tidiga insatser är en enhet på Familjeavdelningen inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun.
Inom enheten finns verksamheter som familjecentraler, föräldrastödsteam, stödgrupper för barn, familjerådgivning och SamtalsAkuten samt Kris- och våldsmottagningen.
Sedan våren 2022 har vi ett team som erbjuder öppet familjestöd riktat till familjer med barn som har oroväckande skolfrånvaro, det är till denna verksamhet vi nu söker två tjänster.
På enheten för tidiga insatser kommer du kommer du att arbeta med förebyggande insatser tillsammans med drygt 20 erfarna och engagerade kollegor. Arbetsgrupperna stöttas av en ärendehandlare och en enhetschef.
Vill du veta mer om oss gå in här:https://qcnl.tv/p/gTHnEpyNZ5VA4SU5NMp3nADina arbetsuppgifter
Nu söker vi två familjebehandlare till vårt skolsociala team - här får du möjlighet att på ett tidigt skede genom insats utan biståndsbeslut och i samverkan med skolan erbjuda stöd till familjer med barn som har problematisk skolfrånvaro.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
Erbjuda psykosocialt stöd, motiverande samtal, social träning och hjälp att skapa struktur i vardagen. Stötta och vägleda vårdnadshavare Arbeta förebyggande och främjande på individ- och gruppnivå, exempelvis genom föräldragrupper och utbildnings- och informationsinsatser för skolpersonal. Samordna det stöd eleven får från olika aktörer.
Tillsammans med dina kollegor och i samverkan med skolan kan ni identifiera utvecklingsområden och har även möjlighet att påverka arbetets utformning utifrån det.
En stor del av vårt arbete handlar om att både utforma och genomföra stöd direkt riktade till våra familjer, men också av att samverka runt insatser/stöd från olika huvudmän. Tillsammans med familj och skola identifierar vi hinder och hittar framgångsfaktorer för ökad närvaro i skolan. Samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga förmågor att ha i vår arbetsgrupp. Vi värdesätter också erfarenhet av att jobba i team, vana av att arbeta i familjernas hemmiljö samt att arbeta direkt med barn och unga.Kvalifikationer
Socionom eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav. Stort värde sätts även på kunskap och erfarenhet inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) liksom erfarenhet av nära samarbete med skolan. Erfarenhet av familjebehandling och barn och ungdomar med psykosociala utmaningar är meriterande.
Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen.
B-körkort, manuell växellåda, är ett krav. Utdrag ur belastningsregister begärs inför anställning.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningen
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
