Familjebehandlare till enheten för öppenvård, barnteamet
2025-12-20
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vi är en politiskt styrd organisation som verkar på uppdrag av våra kommuninvånare via våra folkvalda politiker. Vi har ett systemiskt arbetssätt och ett starkt barn/ungdoms- och brukarperspektiv.
Vi som arbetar på enheten för öppenvård på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen är 30 medarbetare, två metodhandledare och tre chefer. På enheten har vi tre familjebehandlarteam med olika inriktningar, ett närvaroteam, ett familjefridsteam, ett fältteam, en umgängesverksamhet, ett nätverks lag, socionomer på MiniMaria, en socialsekreterare hos polisen och två familjecentraler.
Vi är en stabil verksamhet med mycket erfaren personal och söker nu förstärkning till vår familjebehandlarverksamhet. Du kommer att ha din tillhörighet i Barnteamet som arbetar med barn 0-8 år och deras föräldrar och nätverk. I teamet finns sex andra familjebehandlare med bred och gedigen kompetens.
Vi har ett systemiskt arbetssätt och ett starkt barn- och brukarperspektiv. Inom hela barnområdet arbetar vi med Signs of Safety som förhållningssätt
Huvuduppdraget är att erbjuda insatser till de små barnen och deras familjer. Vi har under några år utvecklat en bra samverkan med förskolorna i Mölndal och teamet deltar i arbetet på öppna förskolor och i förskolans elevhälsoarbete. Vi har samverkan med BVC men vill nu genom att förstärka teamet utveckla samverkan med BVC ytterligare för att nå tidigt och sänka trösklarna så att barn kan få stöd tidigt i livet. Huvudfokus i arbetet är att hjälpa familjer att hitta trygghet och en välfungerande vardag för barnen. I arbetsteamet ingår en Spädbarnsverksamhet. Arbetet sker i nära samverkan med familjens nätverk och med andra professionella runt den unge. Som familjebehandlare kommer du att hjälpa oss stärka vårt arbete med de familjer som kommer till oss.
Utvecklingen mot en ny socialtjänst fokuserad på tidiga och lättillgängliga insatser pågår också.
Vi arbetar nära socialsekreterarna och vi följer upp ärendena tillsammans med familjen. Du ansvarar för att insatsen håller god kvalité och har dokumentationsskyldighet enligt de krav som stadens BBIC licens kräver.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad person med egen drivkraft, god förmåga att samarbeta och skapa alias med föräldrar. Du som söker ska ha socionomexamen eller annan likvärdig akademisk examen och gärna också relevant vidare utbildning inom området. Vi vill att sökanden är utbildad i något Föräldrastödsprogram, tex Komet samt metoderna Trygghetscirkeln, Marte Meo, Hela Barn och Tejping. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete med späd- och småbarnsfamiljer. Du ska ha en god kunskap om socialtjänstlagen och vana att dokumentera ditt arbete.
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete i en organisation som är utvecklings- och förändringsbenägen.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
