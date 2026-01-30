Familjebehandlare till Egenkraft - Socialförvaltning Hisingen
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
Resursenheten Barn är en del av Socialförvaltningen Hisingen.
Enheten består av verksamheter som alla arbetar med målgruppen barn och unga. På Egenkraft arbetar vi med barn i åldern 13-18 år, deras familjer och nätverk. Vi är en arbetsgrupp om elva familjebehandlare och en metodhandledare. Vi samarbetar nära våra familjebehandlarkollegor på Familjekraft som arbetar med barn i åldern 0-12 år. Enheten har också en Spädbarnsverksamhet i samverkans med region och Förskoleförvaltningen som vänder sig till föräldrar med de allra minsta barnen 0-1 år. Våra hemtrevliga lokaler ligger på Vårväderstorget i hjärtat av Biskopsgården. Två av våra familjebehandlare lämnar oss nu för nya uppdrag och vi söker därför två nya kollegor till vår erfarna arbetsgrupp. Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete med syfte att stärka föräldraskapet, förbättra kommunikationen och stärka relationerna i familjerna. Målsättningen med insatserna är att familjerna själva ska utveckla strategier att hantera de svårigheter de står inför och stort fokus läggs därför på att utforska familjernas egna behov och resurser. Vi strävar alltid efter att, tillsammans med föräldrar och uppdragsgivare, sätta barnet/ungdomen i fokus. Arbetet sker såväl i våra lokaler, i våra familjers hem men också på andra arenor. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder dig ett arbete i en dynamisk verksamhet där du arbetar nära tillsammans med engagerade kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet. Du erbjuds kompetens- och metodutveckling, metod- och processhandledning och närvarande arbetsledning i form av metodhandledare. Inom Göteborgs stad erbjuder vi också friskvårdsbidrag och cykelförmån. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstiden är dagtid men vi arbetar sent en kväll varannan vecka, måndagar eller tisdagar, till kl 18:00.Kvalifikationer
För att möta familjernas behov ser vi att du är flexibel, kreativ och vågar testa olika behandlingsmetoder. Vi söker dig som tar initiativ, är strukturerad och uppnår resultat. Du är en god lyssnare som har förmågan att möta människor med komplexa behov och olika förutsättningar.
Vi söker dig som är utbildad socionom eller socialpedagog (3-årig). Vi ser gärna att du har erfarenhet av familjebehandling och god erfarenhet och kunskap om barns, ungdomars utveckling och beteendemönster. Meriterande är utbildningar i systemteoretiskt arbetssätt, BIFF, LFT, Repulse eller övergreppsspecifik färdighetsträning.
Du har förmågan att arbeta självständigt och i team. Du samverkar med kollegor och uppdragsgivare inom myndighetsutövande enheter. Dokumentation förekommer i form av journalskrivning, upprättande av genomförandeplaner och sammanfattningar.
Varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Anette Hall anette.hall@socialhisingen.goteborg.se 031-3666564 Jobbnummer
9713037