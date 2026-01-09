Familjebehandlare till Barnteam (0-12 år)
2026-01-09
Vårt uppdrag växer!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lund är mitt i en stor satsning med fokus på lätt tillgängligt och behovsstyrt stöd till barn och unga samt deras familjer.
Vill du vara med och stärka vårt team som erbjuder flexibel familjebehandling till yngre barn. Då ska du se hit!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen söker en familjebehandlare till Resursenhet barn och unga för arbete i vårt Barnteam för huvudsakligt arbete med barn i åldern 0-12 år. Arbete med insatser till de äldre barnen kan även förekomma i viss mån.
Inom enheten arbetar vi med uppdrag från våra utredande enheter med exempelvis familjebehandling, föräldrastöd och socialpedagogisk insats i nära samarbete med våra team för de äldre barnen.
Barnteamet, som består av sex medarbetare, arbetar med insatser till barn 0-12 år och deras familjer. Vi utgår från kommunhuset Kristallen där vi möter familjer men är likväl i familjernas hem eller på andra arenor i barnets vardag under vår arbetsdag. Vi söker medarbetare som är vana vid att arbeta med förändringsarbete utifrån tydliga mål och utifrån barnets behov och perspektiv.
Du behöver ha en förmåga att kunna växla mellan terapeutiskt och kompensatoriskt arbetssätt och kan göra viktiga prioriteringar i olika situationer som uppstår, ibland av akut karaktär. Uppdrag kan exempelvis innefatta arbete med samspel, kommunikation och att ge stöd i föräldrastrategier. Arbetet sker i nära samarbete med utredande socialsekreterare och kan även ske med barnets nätverk och andra professionella.
Vi söker dig
Det är viktigt att du har erfarenhet av arbete i socialtjänst samt erfarenhet av att arbeta med insatser till barn och föräldrar. Arbetsuppgifterna kräver att du är socionom eller har annan högskoleexamen som vi bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samspelsbehandling, pedagogiskt och praktiskt socialt arbete samt goda kunskaper om anknytningsteori, systemteori eller inlärningsteori. Kunskap om metoder såsom Marte Meo, Trygghetscirkeln, Tryggare barn, ABC eller Komet är också meriterande liksom grundläggande psykoterapeutisk utbildning.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt vana vid att arbeta med journalföring, gärna genom Journal Digital. Det är även meriterande om du har kunskaper i flera språk.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder dig
I Resursenhet barn och unga kommer du att arbeta i en arbetsgrupp tillsammans med många kollegor som har bred kompetens och lång erfarenhet. Vi erbjuder metodhandledning, kollegial handledning och introduktion i vår förvaltning och ett arbete i en tillitsbaserad organisation som är i ständig utveckling. Våra insatser följer målgruppens behov och aktuell kunskap och i enheten finns det en kultur av att vi delar med oss av det vi kan.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval och intervjuer är planerade under vecka 6 och 7. Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan om du vill bli en del av vår enhet!
Om arbetsplatsen
I Lund arbetar vi tillsammans för att se till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt och satsar på en väl utvecklad öppenvård. På enheten arbetar totalt 32 medarbetare och två enhetschefer uppdelade i olika team med behovsprövade insatser.
Sagt av medarbetare på enheten:
"Resursenhet barn och unga är en arbetsplats som uppmuntrar mig att vara kreativ i mitt handlingsutrymme"
"Jag uppskattar vår teamkänsla med ett positivt och prestigelöst förhållningssätt"
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Hanna Eckerbom Holmberg hanna.eckerbomholmberg@lund.se 046-3592684
9676819