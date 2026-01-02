Familjebehandlare till Barn- och ungdomspsykiatriavdelning 2, Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-01-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du göra skillnad för de som behöver det som mest? Vill du ha ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter att påverka och bidra till avdelningens rutiner? Söker du ett gäng härliga kollegor för gott samarbete och många skratt? Då kan vi ha jobbet för dig!
Inom Barn- och ungdomspsykiatrins (Bup) heldygnsvård finns två vårdavdelningar och en akutavdelning som är regionövergripande. Vårdavdelning 2 erbjuder tio vårdplatser med högspecialiserad vård till barn och unga med ätstörningsproblematik. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder i enlighet med nationella vård- och insatsprogram. Vi är måna om att hålla en hög kompetensnivå och nya kompetenser vad gäller psykiatrisk omvårdnad och behandling.
Vår avdelning finns också till för ungdomar med BI-kontrakt (brukarstyrd inläggning) vilket innebär att vi erbjuder ungdomen en kortare inläggning för stabilisering av det psykiatriska måendet. Vi möter patienter där vi behöver ta hänsyn till och anpassa för samsjuklighet och andra psykiatriska tillstånd som kan komplicera vårdförloppet. Avdelningens uppdrag är att höja patientens funktionsnivå så att de kan tillgodogöra sig fortsatt vård i öppenvården.
På vår avdelning blir du en del av ett tvärprofessionellt team där vi har högt till tak, tar vara på varandras kompetenser och har stark tillit till varandra som kollegor. Hos oss värderas god värderas arbetsmiljö högt och vår arbetsplats präglas av ett närvarande ledarskap, god sammanhållning och rak kommunikation.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Bup heldygnsvård befinner sig i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en familjebehandlare som vill vara med och bygga vår heldygnsvård för barn och ungdomar i Skåne.
I dina arbetsuppgifter ingår att kartlägga, motivera och stötta familjen att praktisera sina färdigheter. Arbetsuppgifterna innefattar såväl praktiskt (exempelvis matstöd) som pedagogiskt arbete där barnkonventionen utgör en grund för vårt arbete. Därtill ingår att delta i de rutiner som finns kring psykiatrisk omvårdnad, samtal samt stöd till patienter och deras anhöriga. Vi månar om att arbeta strukturerat, personcentrerat och familjebaserat. Utöver det deltar du i ronder och behandlingskonferenser tillsammans med hela teamet.
Som familjebehandlare är det viktigt för oss att du känner dig trygg i din yrkesroll på din nya arbetsplats. Därför erbjuder vi bredvidgång utifrån dina förutsättningar, handledning var 14:e dag, speglingar två gånger i veckan, regelbundna interna föreläsningar inom det barnpsykiatriska kunskapsområdet och introduktionsutbildning för nyanställda inom regionen. Du tilldelas en mentor över tid för råd och stöd i arbetet. Vi månar om utveckling både som personer och i våra professioner.
Arbetstiden är schemalagd på 10 veckors schema och innefattar turer dag, kväll och helg.
Inom regionen erbjuder vi generöst friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Du som söker är socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten. Därtill har du erfarenhet av behandlingsarbete och det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med familjer. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete samt i datasystemet Melior är en stor fördel.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en behandlingsinriktad person som har patienten i fokus med en god samarbetsförmåga, flexibilitet och bred kulturell kompetens. Vi förutsätter att du är en ansvarsfull och mogen person med god kommunikativ förmåga, som fungerar väl i såväl självständigt som teamövergripande arbete. Då vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296845". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Cecilia Vistrand, Enhetschef 0724 - 63 45 25, cecilia.vistrand@skane.se Jobbnummer
9667027