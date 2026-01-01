Familjebehandlare till Barn och unga, Team Bredsand första linjen (IAF)
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Socialsekreterarjobb / Sundsvall Visa alla socialsekreterarjobb i Sundsvall
2026-01-01
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats:
Vi söker en engagerad familjebehandlare till första linjen Bredsand som vill göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun.
Vi arbetar nära medborgarna och har ett gott samarbete med exempelvis BVC, förskola, skola, fritidsgård och polis.
Inom verksamheten Barn, unga och familj är vi organiserade i fyra geografiska team och arbetar med barn och unga 0-18 år. Varje team består av första linjen och ett centralt utredarteam. Vi erbjuder förebyggande stöd och gruppverksamheter för barn och föräldrar för att främja en positiv utveckling.
Teamet på Bredsand består av sju medarbetare, socialsekreterare och familjebehandlare, med stöd av ett centralt utredarteam, samordnare och enhetschef. Vi värnar om arbetsmiljön och samarbetar nära för att stötta varandra i uppdraget.
Som familjebehandlare arbetar du med familjer för att utveckla och förbättra barn och ungas omsorgssituation, relationer och kommunikation. Vi erbjuder handledning och möjlighet till friskvård, exempelvis årskort på gym, skidspår på Södra berget och kommunens fritidsanläggningar.
Så här bidrar du i rollen som familjebehandlare:
Som familjebehandlare arbetar du självständigt med familjer, men även tillsammans med kollegor i kvalificerat familjearbete för att uppnå uppsatta mål tillsammans med barn, unga och deras föräldrar. Behandlingsarbetet utgår ofta från stöd i samspelet, relationer och kommunikation, samt hjälp med att förbättra vardagliga rutiner.
En stor del av arbetet är förebyggande gentemot våra målgrupper. I det förebyggande arbetet ger du råd och stöd utifrån service och kan även arbeta som gruppledare i de föräldra- och barngrupper som socialtjänsten erbjuder. Arbetet innebär också samverkan med interna och externa aktörer. Vår ambition är att komma närmare våra medborgare, arbeta uppsökande och erbjuda lättillgängligt stöd utan biståndsbedömning.
Arbetet är förlagt till kontorstid, men viss kvälls- och/eller morgontjänstgöring kan förekomma vid behov.
För att tydliggöra barnens behov och stötta föräldrar i att identifiera och utveckla sina föräldraförmågor tillämpas varierande arbetssätt och metoder, t.ex. MI, ICDP, KOMET och FFT. Som nyanställd introduceras du stegvis i de olika arbetsuppgifterna, med god tillgång till arbetsledning och stöd i arbetet.
Din kompetens och erfarenhet:
Vi har som krav:
Socionom, beteendevetare eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig
Erfarenhet av behandlingsarbete med inriktning mot barn, unga och familj
B-körkort
Det är meriterande:
Flera års erfarenhet av självständigt behandlingsarbete inom öppenvården, psykiatrin, HVB-hem eller liknande
Som person är du:
flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter
strukturerad och målinriktad
känslomässigt stabil med självinsikt och trygg i dig själv
förmögen att arbeta både självständigt och i team
empatisk, nyfiken och utforskande, med förmåga att skilja på det personliga och professionella
Vi söker dig som vill arbeta aktivt och nära familjerna vi möter, som vill motivera och verka för förändring, och som värdesätter samarbete både med de familjer som kommer till oss och med kollegor samt samverkanspartners.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Mari Ljung, Samordnare 060-192615 Jobbnummer
9666815