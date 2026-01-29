Familjebehandlare till Barn och Unga Resurs
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-29Beskrivning
Till Barn och Unga Resurs, socialtjänstens öppenvård, söker vi nu en familjebehandlare.
Vår målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år och deras familjer. Enheten består av 3 familjehemssekreterare, 10 familjebehandlare samt en samordnare. Utifrån aktuella behov och kommande utmaningar kring insatser rörande barn och ungdomar med familjer pågår ett ständigt utvecklingsarbete där vi verkar för en kvalitetsutveckling genom ökat fokus på teamarbete och metodutveckling med ett systemiskt och lösningsfokuserat tänk.
Barn och unga resurs är en verksamhet som erbjuder öppenvårdsinsatser, familjehemsplaceringar och insatser kopplade till institutionsplaceringar, stöd i eget boende samt en rad olika serviceinsatser och föräldrautbildningar i samverkan med elevhälsan. Under 2025 har barn och unga resurs tillsammans med sin systerenhet barn och unga myndighet genomgått en utbildning i Sings of safety. Det pågår ett implementeringsarbete som stöttas av ett extern företag som tillsammans med ledningen på barn och unga även ansvarar för fortsatta fördjupningsutbildningar och nya arbetssätt och handledning. Familjebehandlargruppen har sedan många år arbetat intensivt med evidensbaserade metoder såsom Marte Meo, Funktionell familjeterapi, Trygghets cirkeln, Trappan och därutöver föräldrautbildningar som Komet, I-komet, ABC, FÖS och SES. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att komplettera evidensbaserade metoder. Inom familjehemssekreterargruppen arbetar man med BRA-famn, Nya källvestens intervjumetodik, "Ett hem att växa i" samt Connect.
Viktiga hörnstenar i arbetet är respektfullt bemötande och en förmåga att förmedla hopp till familjerna.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva behandlingsarbete/förändringsarbete i familjer med barn och ungdomar. Syftet är att förstärka och utveckla positivt samspel, kommunikation, relation och se till resurser i det egna nätverket för att barn och ungdomar i möjligaste mån ska kunna fortsätta bo tillsammans med sina föräldrar. Även arbete i direkt relation till ungdomar förekommer och är då inriktat på att närma sig ett självständigt vuxenliv. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera, föra journalanteckningar samt formulera genomförandeplaner enligt BBIC. Arbetet bedrivs både i verksamhetens lokaler och i hemmiljö.Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen och/eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Meriterande är om du har erfarenhet av familjebehandling och eller erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Andra viktiga egenskaper är din förmåga att samarbeta med dina närmaste kolleger och andra viktiga samarbetspartners kring aktuella uppdrag men lika viktigt är det att du kan ta egna initiativ och jobba självständigt när det krävs.
Meriterande är vidareutbildning inom behandlingsarbete, Marte Meo, FFT, Trygghets cirkeln eller andra evidensbaserade metod eller grundläggande terapeutiska utbildningar gärna familjeterapi. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten. Vi ser gärna att du som söker har Signs of safety.
För tjänsten krävs att du har B-körkort.
Vem är du?
Som person är det viktigt att du har förmågan att kunna bygga relationer på ett positivt sätt och inta ett förtroendeingivande förhållningssätt mot både klienter, kolleger och chefer. Vi ser det som en förutsättning att du är flexibel, lyhörd och kreativ i ditt arbete, samt att du har ett särskilt intresse för öppenvårdsarbete.
Genom samarbete, nytänkande och ett stort servicefokus vill du vara med och utveckla Skara kommun till att bli en bättre stad att bo, leva och verka i.
Vi erbjuder dig en nära organisation där du har möjlighet till utveckling. Vi är professionella med stort servicefokus. Vi vågar genom att ta för oss och vill hela tiden bli bättre. Hos oss har du rätt till en rökfri arbetstid. Tillsammans skapar vi ett bättre Skara!
Rekryteringen kommer ske löpande och intervjuer kan komma att bokas under tiden annonsen ligger ute.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
