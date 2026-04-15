Familjebehandlare till Ankaret HVB i Östersund
2026-04-15
Nu har du möjlighet att söka ett meningsfullt och utvecklande arbete som familjebehandlare på Ankaret HVB i Östersunds kommun. Ankaret är ett HVB med fem lägenheter för placerade barn i åldern 0-15 år och deras familjer. Verksamheten ingår i sektor Öppenvård inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Hos oss arbetar du i ett team med tolv familjebehandlare med bred kompetens som samarbetar nära varandra i vardagen. Vi arbetar gemensamt kring familjerna och använder veckovisa behandlingskonferenser samt extern handledning för att utveckla vårt arbete och våra bedömningar. Uppdraget rymmer både utredning och stöd av föräldraförmåga, vilket ger en varierad och lärorik arbetsvardag.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt, vilket innebär att du får möjlighet att påverka, bidra med idéer och vara med och utveckla verksamheten framåt.
Arbetstiden är förlagd på dag, kväll, natt och helg. OB-ersättning utgår enligt gällande kollektivavtal. Tjänsten omfattar cirka 94-100 % med tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som familjebehandlare arbetar du nära dina kollegor för att på bästa sätt stötta de familjer som är placerade hos oss. Du arbetar både med aktivt föräldraskapsstöd och med att utreda och kartlägga föräldraförmåga samt familjers behov av stöd.
I rollen bidrar du till att skapa trygghet och stabilitet i familjernas vardag och arbetar tillsammans med kollegor mot individuella mål utifrån upprättade genomförandeplaner. Arbetet innebär nära samverkan med kollegor, vårdnadshavare och externa aktörer samt ansvar för dokumentation enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
Du samverkar regelbundet med bland annat socialtjänst, skola, förskola och barn- och ungdomspsykiatri och bidrar till att skapa struktur och en fungerande vardag för familjerna under placeringen. I arbetet ingår även att möta barns behov av omsorg, både tillsammans med sina föräldrar och vid ensamplaceringar.
Eftersom verksamheten omfattar ett boende med flera lägenheter ingår även praktiska arbetsuppgifter, exempelvis att förbereda in- och utflyttning.
Vanliga arbetsuppgifter
Observera och bedöma föräldraförmåga samt kartlägga familjers behov och resurser
Ge aktivt föräldraskapsstöd i olika situationer
Genomföra enskilda samtal med föräldrar och barn
Medverka i uppföljningar tillsammans med familj, placerande socialsekreterare och andra samverkansparter
Dokumentera i journal och sammanfattningar av genomförda insatser
Ansvara för omsorg vid ensamplaceringar av barn
Utföra praktiska arbetsuppgifter kopplade till boendet, exempelvis iordningställande av lägenheter vid in- och utflytt
Din kompetens
Kvalifikationer
Socionomexamen, pedagogisk examen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av arbete med föräldra- eller barnstödsinsatser
God datorvana och erfarenhet av dokumentation
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs vid anställning.
Meriterande
Relevant utbildning som exempelvis Signs of Safety, Tryggare barn, Vägledande samspel
Erfarenhet av arbete med, eller kunskap om, våld i nära relationer
Vi söker dig
Vi söker dig som har ett tydligt barnperspektiv och som arbetar för att skapa trygghet och förändring för familjer i utsatta situationer. Du samarbetar väl med andra, både inom verksamheten och med externa aktörer, och bidrar till ett gott arbetsklimat. Med personlig mognad och empatisk förmåga möter du människor med respekt och lyhördhet, och du bygger förtroendefulla relationer även när situationerna är komplexa.
Du är trygg i dina professionella bedömningar och kan stå fast vid dem när det behövs. Samtidigt har du en helhetssyn som gör att du ser sammanhang, väger olika perspektiv och agerar utifrån vad som är bäst för både individ och verksamhet. Du planerar och strukturerar ditt arbete självständigt och kan prioritera i en vardag där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du är flexibel och anpassar ditt arbetssätt efter verksamhetens behov.
Du är initiativtagande och vill vara med och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Vi värdesätter mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrunder. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
En hälsning från din blivande chef
Vi ser fram emot din ansökan till denna utvecklande tjänst. Hos oss får du möjlighet att arbeta med det som är viktigt på riktigt - att göra skillnad för barn och deras familjer. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122353". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Nekvägen 100 (visa karta
)
831 76 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lena Hammarfjäll lena.hammarfjall@ostersund.se Jobbnummer
9856403