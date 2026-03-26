Familjebehandlare som vill utveckla framtidens socialtjänst
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? Vi söker nu en familjebehandlare till en tidsbegränsad tjänst som möjliggör att vi kan stärka vårt arbete med tidiga och förebyggande insatser i linje med den nya socialtjänstlagen.
Enheten för Barn och Unga - Stöd och insatser är en del av Social och omsorgskontoret och omfattar Mini Maria, Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten Polarna, Föräldrastöd Hamnen och Familjeteamet.
Familjeteamet är en sammanhållen och trivsam grupp där fyra erfarna familjebehandlare och två skickliga familjepedagoger arbetar tätt tillsammans. Vi värdesätter ett starkt samarbete och en positiv arbetsmiljö, där varje medlem bidrar med sin expertis och erfarenhet för att stödja barn, ungdomar och deras familjer.
Om Tjänsten
Vi söker nu en engagerad familjebehandlare till vårt Familjeteam. I rollen kommer du att arbeta med barn och ungdomar 0-18 år med eget problematiskt beteende samt familjer som brister i omsorgen. Uppdraget som familjebehandlare är att utifrån ett systemiskt tänkande arbeta med relationella svårigheter i syfte att frigöra resurser och skapa förändring hos den enskilde individen, familjen och nätverket. Vi arbetar med biståndsbedömda insatser och använder evidensbaserade metoder samt digitalisering för att forma framtidens socialtjänst.
Dina Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete där barnet alltid står i centrum. Syftet är att stärka föräldraskapet, förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna och stärka relationerna i familjerna. Målsättningen med insatserna är att familjerna själva ska utveckla strategier att hantera de svårigheter de står inför.
Du förväntas vara proaktiv och flexibel i ditt arbete och ge kvalificerat stöd som är anpassat efter varje familjs unika behov. Detta stöd baseras på både beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.
Samarbete är en central del av ditt arbete. Du kommer att arbeta nära socialsekreterare som gett uppdraget, samt samverka med andra kommunala verksamheter och externa resurser.
Du verkar för systemiskt nätverksarbete tillsammans med familjernas privata och professionella nätverk. Arbetet sker oftast i familjens egen hemmiljö men kan även ske i verksamhetens lokaler.
Verksamheten arbetar med uppföljningsverktyget Fit-Outcomes. I det dagliga arbetet ingår uppföljning, rapportering och dokumentation.
Vi söker dig som har:
Socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning. Vidareutbildningar inom behandling med familjer. Erfarenhet av familjebehandling med minst två års praktisk erfarenhet.
Meriterande:
Steg 1 utbildning inom familjeterapi, erfarenhet inom samspelsbehandling/anknytningsbaserad behandling. Kompetens inom områden som barn, trauma och våld. Utbildning i någon/några av följande metoder: Circle of Security (COS), Tryggare Barn (TB), Marte Meo, Trappan eller Project Support (PS).
Personliga Egenskaper
För att trivas i rollen är du en trygg och stabil person med god självinsikt. Du har lätt för att skapa förtroende och kan möta människor med både tydlighet och respekt, även i utmanande situationer.
Du är flexibel och ser möjligheter i förändring. När förutsättningarna skiftar kan du snabbt ställa om och anpassa ditt arbetssätt utifrån familjens behov och vardag.
Du samarbetar väl med andra och bygger goda relationer, såväl med familjer som med kollegor och samverkansparter. Du är lyhörd, kommunikativ och bidrar till ett gott samarbetsklimat.
Samtidigt har du en god struktur i ditt arbete. Du planerar, prioriterar och driver dina uppdrag framåt på ett självständigt sätt, och har förmåga att omsätta mål till konkret förändring tillsammans med familjen.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen är tidsbegränsad och omfattar heltid. Välkommen med din ansökan senast den 19 april . Urval och intervjuer sker löpande!
Anställningen avser tidsbegränsad anställning t.o.m. den 31 december 2026
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/169".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035)
Avdelningen för individ och familjeomsorg, Öppna insatser Kontakt
Patricio Cuevas 0857047442
9821064