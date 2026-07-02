Familjebehandlare som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Socialsekreterarjobb / Lidköping Visa alla socialsekreterarjobb i Lidköping
2026-07-02
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Margretelund tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har verksamhet i Lidköping och i närheten av Falköping. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Margretelund söker nu två familjebehandlare som vill vara med och skapa livsviktig skillnad för utsatta unga. Vår målgrupp är ungdomar i åldern 16 - 21 år placerade enligt LVU och i vissa fall LSU. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. I din roll som familjebehandlare ansvarar du för att arbeta mot ungdomarnas familjer och nätverk med målsättningen att skapa delaktighet och samarbete som bidrar till positiva behandlingsresultat.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat familjeterapeutiska interventioner, psykoedukativa insatser, föräldrautbildningar, kartläggande insatser samt deltagande i nätverksmöten och uppföljningar. I uppdraget ingår även tät kontakt med både ungdomar och behandlingspersonal på avdelningarna. Arbetet runt varje enskild ungdom bedrivs i teamsamverkan med psykolog, behandlingssekreterare, avdelningspersonal, sjuksköterska och lärare. Familjebehandlaren ges möjlighet att till stor del själv utforma och planera arbetsdagen genom digital kommunikation, besök och hemmavistelser utifrån ungdomarnas behov. Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till att kunna påverka och förändra. Därför söker vi dig som har förmåga att bygga allians med ungdomar, familjer och nätverk. Du har en positiv människosyn och din drivkraft är att arbeta med människor i utsatta situationer. Du delar SiS värdegrund - att vara en plats för förändring, och ditt bemötande och förhållningssätt genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. För rollen krävs en personlig mognad som bidrar till att du kan inge både hopp och förtroende, samtidigt som du har förmåga att lyfta fram det svåra i ungdomarnas familj och nätverk för att bidra till förändring. Du har en pedagogisk förmåga och kan agera positiv rollmodell i föräldraträningsutbildningar. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska ha:
Högskoleexamen som socionom eller annan beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Körkort B
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp.
Erfarenhet av arbete inom myndighet.
Erfarenhet av behandlande arbete
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 26-04-xx
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
531 38 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Kvalitetschef
Oscar Rahm oscar.rahm@stat-inst.se +46104533502 Jobbnummer
9988936