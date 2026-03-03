Familjebehandlare sökes till Stenungsunds kommun
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; Särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, Ordinärt boende/personlig assistans, Funktionshinder samt Individ- och familjeomsorg.
Enheten för Familjestöd är en del av Individ- och familjeomsorgen i Stenungsund. Enheten består av Familjebehandlare och Föräldrarådgivare, som arbetar med både insatser i form av personligt stöd i öppna former och insatser utan individuell behovsprövning. I enheten ingår även Familjerådgivningen, skolsocionomerna i Skolsociala teamet, Brottsförebyggare barn och unga samt Familjecentralens samordnare och föräldrastödjare.
Vi är i en spännande utveckling i att forma framtidens socialtjänst till en mer lätt tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Tillsammans arbetar aktivt med att vidareutveckla vårt arbete kring Familje- och föräldraskapsstöd - både avseende insatser i form av personligt stöd i öppna former och insatser utan individuell behovsprövning.
Du kommer till en arbetsplats med goda ambitioner, stor kompetens och stort handlingsutrymme. Du kommer att tillhöra en kompetent och ansvarstagande arbetsgrupp som arbetat ihop under flera år - en arbetsgrupp som ser fram emot att växa för att kunna möta framtidens behov.
Är du intresserad av att göra skillnad och har ett genuint intresse av att jobba med människor? Är du intresserad av att tillsammans med oss vidareutveckla arbetet för att möta de behov som finns?
Då kan vi erbjuda dig ett utvecklande och omväxlande arbete. Vi erbjuder ett självständigt arbete, med stort kollegialt stöd och en arbetsplats som värdesätter medarbetares unika styrkor och olikheter.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kloka och prestigelösa kollegor! Hos oss erbjuds du kontinuerlig handledning och kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Familjebehandling utgår alltid från barnet/den unges behov. Som Familjebehandlare arbetar du med kvalificerat förändringsarbete som riktar sig till föräldrar med barn och unga mellan 018 år. Uppdraget innebär ett varierat och meningsfullt arbete där du möter barn, unga och deras familjer i olika livssituationer. Familjebehandling är en frivillig insats och som familjebehandlare arbetar du med flexibla skräddarsydda insatser. Du arbetar med ett kvalificerat behandlingsarbete utifrån vad barnet/den unge/föräldrarna har för behov. Arbetet vilar på en systemteoretisk grund.
Vi har ett nära samarbete med kollegor inom socialtjänsten och andra viktiga aktörer kring barnet och familjen och värdesätter en god samarbetsförmåga.
I Stenungsund är vi inne i en spännande utveckling och arbetar aktivt med att vidareutveckla våra biståndsbedömda och biståndslösa insatser. Du kommer att arbeta med både insatser i form av personligt stöd i öppna former och insatser utan individuell behovsprövning. Arbetet varierar utifrån aktuella behov och är i ständig utveckling.Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget som familjebehandlare bör du vara nyfiken, modig, empatisk och lyhörd. Du bör vara ansvarstagande, självständig och ha god förmåga att bygga relationer. Du behöver se möjligheter i förändringar. Vi ser gärna att du har en systemteoretisk grund med ett salutogent förhållningssätt. Du behöver även vara bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete.
Du som söker är socionom, socialpedagog (3-årig) högskoleutbildning eller har annan adekvat utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete som familjebehandlare.
Du behärskar svenska språket på en god nivå i tal och skift och innehar B körkort.
Meriterande är om du har vidareutbildning inom området, gärna systemteoretisk utbildning som tex Familjeterapi och/eller andra manualbaserade metoder som syftar till att bedriva ett förändringsarbete såsom tex ABC, COS-P, KIBB, Tryggare Barn, Samtal om våld med våldsutövare och MI.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att dokumentera i systemet Lifecare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan!
