Familjebehandlare riktat till familjehem
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Trelleborgs socialtjänst arbetar för att skapa en trygg och tillgänglig verksamhet för barn och unga. Med en stabil grund i vårt förebyggande arbete har vi nu möjlighet att vidareutveckla våra insatser genom nya projekt. Syftet är att testa och implementera arbetssätt som ytterligare kan stärka vårt stöd till barn, unga och deras familjer.
Vi söker nu medarbetare till följande satsningar:
Fler familjebehandlare - för att möta det ökade behovet av icke behovsprövade insatser och erbjuda familjer stöd i ett tidigt skede.
Ett säkerhetsteam - som arbetar med säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety-metoden, för att främja trygghet och tydlighet.
En familjebehandlare - som inriktar sig på stöd och behandling till familjehem, för att stärka både barn och deras trygga vuxna.
Individ- och familjeomsorgen består av fem enheter. Förutom familjehems- och familjerättsenheten är det mottagnings- och utredningsenheten, råd och stödenheten, beroende- och vuxenenheten, och en förebyggande enhet och vi är totalt runt 110 medarbetare.
I arbetsgruppen för familjehemsvård blir du en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp med sex familjehemssekreterartjänster, fem tjänster med vårdansvariga socialsekreterare (barnsekreterare), en föräldrastödjande socialsekreterare som arbetar riktat mot biologiska föräldrar och en förste socialsekreterare.
Nu tar Trelleborgs kommun nästa steg i att utveckla vårt arbete för placerade barns trygghet och utökar med en familjebehandlare med fokus på stöd till familjehemmen. Vill du vara med och vara med och bygga upp något helt nytt? Den nya familjebehandlaren ska arbeta med fokus på att skapa goda förutsättningar för att barn knyter an till sina familjehem när de placeras och vid behov med familjebehandlande insatser under placeringens gång för extra stöd när uppdraget som familjehem blir extra utmanande och familjehemssekreterarens löpande handledning inte är tillräckligt. Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i ett team tillsammans med ansvarig barnsekreterare, familjehemssekreterare och föräldrastödjande socialsekreterare. Din roll blir att med behandlande insatser till familjehemmen skapa förutsättningar för hållbara placeringar för barnen genom att stärka familjehemmens förmågor att möta barnens behov.
I samband med att ett barn placeras i familjehem arbetar du med insatser till familjehemmet för att stödja familjehemmet att knyta an till barnet och hjälpa dem att förstå barnets specifika behov och hur de kan möta dessa på bästa sätt.
I placeringens inledningsskede kan också finnas behov av att uppmärksamma och arbeta med eventuella hinder för en framgångsrik placering som grundar sig i de förändringar i familjesystemet som en placering ofta innebär.
Det kan också bli aktuellt att arbeta med behandlande insatser riktat till familjehemmen i situationer där placeringen blir särskilt utmanande i huvudsak genom insatser till familjehemmet och det placerade barn, men i vissa fall även till familjesystemet som helhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen, eller annan högskoleutbildning, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av behandlingsarbete med familjer och kunskaper kring anknytning och samspel, trauma och traumamedveten omsorg, NPF samt psykisk ohälsa. Du har god förståelse för SoL, LVU och för socialtjänstens arbete med placerade barn. Är du dessutom utbildad i någon av följande metoder; Trygghetscirkeln, Vägledande samspel, Martemeo, ABC (The Attachment and Biobehavioral Catch-up) så är det meriterande.
Det är av yttersta vikt att du har ett stort engagemang och att du har lätt att skapa relation. Du behöver vara stabil och ha lätt att se det som fungerar samt trivas med att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med kollegor.
B-körkort är ett krav.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister. Övrig information
Tjänsten är en projektanställning som löper till och med 2027-12-31, med möjlighet till förlängning.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
231 83 TRELLEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Trelleborgs kommun, Individ-Familjeomsorg, Enhet Familjehem & Familjerätt
Therese Törnkvist therese.tornkvist@trelleborg.se 0708-817470
