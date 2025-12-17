Familjebehandlare på timmar till Hemnovias öppenvårdsverksamhet!
2025-12-17
Hemnovia söker nu engagerade familjebehandlare på timmar till vår öppenvårdsverksamhet i Stockholm med omnejd!
Vill du göra en betydelsefull insats samt främja en trygg och positiv hemmamiljö för föräldrar och barn? Då kan du vara vår nästa familjebehandlare!
Att vara familjebehandlare
Vi söker erfarna och engagerade familjebehandlare för intensivt behandlingsarbete i hemmiljö. Uppdraget innebär att du arbetar 3-4 gånger i veckan, huvudsakligen eftermiddagar/kvällar.
Uppdraget innebär att arbeta både med barnet och familjen med fokus på att stärka familjens samspel, föräldraförmåga och barnets behov av stöd och vägledning. Arbetet innefattar samtalsstöd, familjearbete samt vägledning till vårdnadshavare.
I uppdraget ingår även planering och samordning inför tilltänkt träff med din närmsta chef, familjen samt uppdragsgivare. Efter varje träff bär du ett ansvar för att sammanställa en skriftlig och muntlig rapportering till din närmsta chef samt uppdragsgivare. Du deltar även i planeringsmöten/samtal med din närmsta chef samt uppdragsgivare.
För att lyckas i rollen som familjebehandlare behöver du vara trygg, flexibel, inlyssnande och strukturerad.
Vi söker dig som
Har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller motsvarande.
Har dokumenterad erfarenhet av familjebehandling eller liknande insatser.
Är trygg i din yrkesroll, självständig och bra på att skapa förtroendefulla relationer.
Har ett professionellt och lösningsfokuserat arbetssätt.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag tillsammans med en familj i behov av stöd.
Flexibla arbetstider inom de givna ramarna.
Samarbete med en erfaren verksamhet som ger stöd vid behov.
Varför Hemnovia?
I ditt uppdrag som familjebehandlare på Hemnovia får du möjligheten att vara del av en verksamhet som arbetar med hjärtat och för barnets bästa. Likaså erbjuds du ett tryggt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar verksamheten såväl som arbetet. Vi värdesätter god teamkänsla, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Ansök idag för att göra en viktig insats som gör skillnad på riktigt!
För att kunna arbeta som familjebehandlare inom Hemnovias öppenvårdsverksamhet behöver du inkomma med registerutdrag från Polisens misstanke -och belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465), http://www.hemnovia.se
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9650857