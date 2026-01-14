Familjebehandlare på timmar till Hemnovias öppenvårdsverksamhet!
Hemnovia AB / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-01-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemnovia AB i Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hemnovia söker nu en engagerad familjebehandlare på timmar till vår öppenvårdsverksamhet i Helsingborg med omnejd!
Vill du göra en betydelsefull insats och främja en trygga samt positiv hemmamiljö för föräldrar och barn? Då kan du vara vår nästa familjebehandlare!
Om uppdraget
Uppdraget som familjebehandlare innebär ett nära arbete med en ungdom som är i behov av kontinuerligt stöd samt föräldrar som behöver stärkas i sitt föräldraskap.
Uppdraget innebär ett relationsbaserat arbete där fokus ligger på att:
Ge ungdomen dagligt stöd och vägledning i vardagen
Stötta ungdomen i att göra positiva livsval, välja sunda umgängen och leva drogfritt
Arbeta med motivation, struktur och ansvarstagande
Ge föräldrarna insikt i vikten av tydlig gränssättning och ett konsekvent föräldraskap
Stärka familjens samspel och kommunikation
Omfattning
Uppdraget innebär initialt dagligt arbete där antalet timmar regleras utifrån behov och utveckling över tid. Arbetet sker både enskilt med ungdomen och tillsammans med föräldrarna.
Vi söker dig som
Är utbildad socionom, beteendevetare eller har likvärdig relevant utbildning
Har erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzon, exempelvis kring normbrytande beteende, droger eller destruktiva umgängen
Har god kunskap om föräldrastöd och gränssättande föräldraskap
Är trygg, tydlig och relationsskapande
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Är flexibel och har möjlighet till kontinuerlig och tät kontakt
Meriterande
Erfarenhet av familjebehandling i öppenvård
Erfarenhet av motivationsarbete (t.ex. MI)
Erfarenhet av MST
Lokalkännedom om Helsingborg med omnejd
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag tillsammans med en familj i behov av stöd
Flexibla arbetstider inom de givna ramarna
Samarbete med en erfaren verksamhet som ger stöd vid behov
Varför Hemnovia?
I ditt uppdrag som familjebehandlare på Hemnovia får du möjligheten att vara del av en verksamhet som arbetar med hjärtat och för barnets bästa. Likaså erbjuds du ett tryggt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar verksamheten såväl som arbetet. Vi värdesätter god teamkänsla, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Ansök idag för att göra en viktig insats som gör skillnad på riktigt!
För att kunna arbeta som familjebehandlare inom Hemnovias öppenvårdsverksamhet behöver du inkomma med registerutdrag från Polisens misstanke -och belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjebehandlare Helsingborg". Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465), http://www.hemnovia.se
251 00 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9684835